Bělorusko je určitě nejtěžší soupeř na úvod, říká kouč basketbalistek

S reprezentací se během doprovodného programu oficiálně rozloučí také Kateřina Elhotová, Lenka Bartáková a bývalá kapitánka Romana Hejdová, které ukončily kariéru. Češky budou bez nich bojovat o účast na patnáctém Euru za sebou. Ve skupině I narazí také na Irsko a Nizozemsko. Na finálový turnaj postoupí jen vítěz, druhý celek bude čekat na výsledky ostatních skupin.

Utkání s Běloruskem začne v pražské hale na Královce ve čtvrtek v 18:45.

„Bělorusko je určitě nejtěžší soupeř na úvod. Na posledním mistrovství Evropy byli čtvrtí a jsou favoritem této skupiny,“ uvedl trenér Štefan Svitek, jehož celek na turnaji skončil patnáctý.

„Začíná pro nás nová kapitola. Je třeba se dívat dopředu a pokusit se tento důležitý zápas vyhrát. Hrajeme doma a případná výhra by nás posunula blíž k postupu. Nehledě na to, že by dala tomuto mladému týmu energii a ujištění, že je na správné cestě,“ doplnil slovenský kouč.

Češky se naposledy s Běloruskami utkaly v červnu během přípravy na ME. Tehdy je v prvním zápase porazily 71:59, poté prohrály 54:57.

„Máme výhodu, že jsme proti nimi hrály přípravu na ME a můžeme z toho čerpat. Ony sice na ME skončily čtvrté a získaly sebevědomí, pro nás je ale dobře, že odstartujeme s takto silným soupeřem. Díky tomu se můžeme dostat do dobrého levelu před příštími duely. Věřím, že můžeme Bělorusko stejně jako v přípravě porazit,“ řekla pivotka Julia Reisingerová.

Postupový klíč Na evropský šampionát, který budou v roce 2023 hostit Izrael a Slovinsko, postoupí přímo vítězové deseti skupin a čtyři nejlepší celky z druhých míst. O těch rozhodne upravené pořadí, do kterého se týmům z osmi čtyřčlenných skupin nebudou počítat výsledky s posledním celkem tabulky.

Zatímco omlazený český tým má věkový průměr 23 let, Bělorusky disponují v průměru o čtyři roky starším kádrem. Oporou je jedenatřicetiletá naturalizovaná americká rozehrávačka Alexandria Bentleyová. Nechybí ani několikanásobné účastnice vrcholných akcí Tatsiana Lichtarovičová nebo Anastasija Veramejenková.

„Musíme zastavit především jejich rozehru, aby se jim hůř dirigovala hra. Nehrají ale moc rychle, díky čemuž bychom mohly mít s mladším týmem výhodu a vnutit jim naši hru,“ uvedla rozehrávačka Petra Záplatová.

Právě na bojovnost, tvrdou obranu a rychlé brejky spoléhá i Svitek. „Mají v týmu hodně vysokých hráček a jdou často za odraženými míči. Pro nás jsou tak důležité doskoky a rychlý přechod do útoku, abychom dali i laciné koše. Vzhledem k tomu, že jsou jejich hráčky vyšší a některé také dříve narozené, chceme proti nim hrát basket s pohybem,“ dodal třiapadesátiletý kouč.