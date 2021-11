Basketbalistky vstoupí do boje o ME 2023 už bez Elhotové, Hejdové a Bartákové

Vedle Běloruska se Češky utkají o účast na patnáctém evropském šampionátu za sebou také s Irskem a Nizozemskem.

„Myslím, že máme slibné mladé hráčky, ale je to úkol nás trenérů a realizačního týmu, aby udělaly další krok kupředu a zapracovaly se do našeho systému. Krok z mládežnických reprezentací do seniorského národního týmu je opravdu velký a nejtěžší. Máme k dispozici talentované hráčky, které hrají dobře v lize i juniorských reprezentacích. Snad to dokážou přenést i do dospělé kategorie,“ uvedl v tiskové zprávě Svitek.

Češky budou chtít v kvalifikaci napravit neúspěch z červnového ME, kdy nepostoupily ze základní skupiny a skončily patnácté. „Zklamání ještě úplně neomrzelo. Byl to vrchol dvouletého snažení a příprav, který se nepovedl, takže to zanechalo nepříjemnou pachuť. Nemá cenu se ale ohlížet do minulosti, musíme jít pořád dopředu a rychle startujeme další kvalifikaci. Byly tam některé dobré momenty, které si musíme pamatovat, z chyb je potřeba se poučit,“ řekl čtyřiapadesátiletý slovenský trenér.

Novickami v národním týmu jsou Petra Malíková a Valentýna Kadlecová. Svitek apeloval, aby pozice lídrů za Hejdovou, Elhotovou nebo Bartákovou převzaly nyní hráčky, které mají v reprezentaci nejvíce zkušeností.

Romana Hejdová

„Hráčky, které byly ve svých rolích hned za těmi, co skončily, napadá mě třeba Julia Reisingerová nebo Veronika Voráčková a několik dalších, budou muset přebrat vzít větší zodpovědnost na hřišti i mimo něj. Je to na nich, aby dovedly dobře nasměrovat mladší hráčky, které se k týmu připojí. Je to nová výzva, nekončící proces, kdy hráčky končí a odcházejí a místo nich přicházejí mladé, které musí sbírat zkušenosti a postupně získávat větší roli v týmu,“ řekl kouč.



Na šampionát, který budou v roce 2023 hostit Izrael a Slovinsko, postoupí přímo jen vítězové deseti skupin a doprovodí je také čtyři nejlepší celky z druhých míst. O těch rozhodne upravené pořadí, do kterého se celkům z osmi čtyřčlenných skupin nebudou počítat výsledky s posledním týmem tabulky. Už úvodní duel se silným Běloruskem, které skončilo na posledním ME čtvrté, by mohl proto být pro Češky klíčový.

„Už se moc těším na diváky. Všechny zápasy, které jsme odehráli v Praze před velmi dobře zaplněným hledištěm, měly výbornou atmosféru a diváci nás hnali dopředu. Bylo by super, kdybychom toho využili a podporu přenesli ke kvalitní hře, bojovnosti a dobrému výsledku,“ řekl Svitek.

Duel s Běloruskem se odehraje ve čtvrtek 11. listopadu od 18:45, o tři dny později Češky čeká zápas v Dublinu proti Irsku. Další dvě utkání se uskuteční na konci příštího roku a třetí kvalifikační okno se odehraje v únoru 2023.

„Bělorusko má dlouhodobě kvalitní tým, jehož hráčky působí v elitních evropských klubech. Jsou to zkušené, ostřílené basketbalistky v čele s Bentleyovou a postupně dávají prostor mladším hráčkám. Hráli jsme s nimi v přípravě, takže zhruba víme, co nás čeká. Mají založenou hru na využívání podkošové síly a jsou hodně sehrané. Zatím nevíme, v jaké sestavě přijedou, ale počítáme, že s tím nejsilnějším, co hrálo na EuroBasketu,“ dodal reprezentační trenér.