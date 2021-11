Reprezentace v novém hávu. V Březinové se našla vůdkyně, mladičká Hamzová velela

Zkušenost střídá mládí. Generační obměna české basketbalové reprezentace po konci tří opor Kateřiny Elhotové, Lenky Bartákové a Romany Hejdové má svůj první výsledek.

Porážku 66:60 s Běloruskem, čtvrtým celkem EuroBasketu 2021.

Do nové éry vešel tým s novou kapitánkou.

„Přišel za mnou a oznámil mi to na tréninku před zápasem,“ popisovala Renáta Březinová, jak ji trenér Štefan Svitek informoval o čestné roli.

Pivotka francouzského Tarbes chtěla jít ve své vůdcovské premiéře příkladem. A to se dařilo, obzvlášť v prvním poločase. Jedenáct bodů Březinové přispělo k jednobodovému vedení v závěru druhé čtvrtiny.

„Snažila jsem se holky vyhecovat tím, že ony musí a my můžeme. Že je to o naší bojovnosti a musíme to urvat,“ vyprávěla.

A spokojenost s výkonem? Byla, i přes porážku.



„Holky bojovaly, takže pochvala tam bude,“ mínila rodačka z Rychnova nad Kněžnou.

Záznam zápasu Česko - Bělorusko:

„Mrzí mě, že jsme prohrály. Je to škoda. Na druhou stranu jsme hrály proti zkušenému týmu, který byl čtvrtý na mistrovství Evropy. O šest bodů je to pořád solidní výsledek a věřím, že se budeme časem stále zlepšovat,“ hodnotila Březinová, jež zakončila utkání se 14 body jako nejlepší česká střelkyně.

Hamzová v nové roli

Do zápasové sestavy se nevešly dvě nejmladší hráčky - sedmnáctiletá Valentýna Kadlecová a devatenáctiletá Petra Malíková. Průměrný věk se rázem z 23 let vyšplhal na 24.

České hráčky před úvodním zápasem kvalifikace na Eurobasket 2023. Horní řada: Veronika Šípová (21), Michaela Krejzová (15), Julia Reisingerová (44), Renáta Březinová (0), Veronika Voráčková, Natálie Stoupalová (18). Spodní řada: Petra Holešínská (13), Eliška Hamzová (10), Petra Záplatová (88), Tereza Vyoralová (12), Julie Pospíšilová (5), Kristýna Brabencová (6). Vpravo stojí trenér Štefan Svitek.

Post nejmladší hráčky tedy příslušel dvacetileté Elišce Hamzové. A stejně tak jí kouč Svitek svěřil i lukrativní pozici první rozehrávačky.

„Když jsem jela na sraz, tak jsem úplně nečekala, že nastoupím jako první rozehrávačka. Je to zase větší zodpovědnost,“ svěřila se po zápase Hamzová.

„Je to dobrý pocit. Loni jsem si to na EuroBasketu osahala, takže letos jsem už jistější,“ připomněla, že z lavičky nastupovala na rozehrávce už na loňském evropském šampionátu, kde Češky skončily patnácté.

„Myslím, že jsme se o tu rozehru s Vyo (Terezou Vyoralovou) docela podělily, takže to bylo takové rovnoměrné,“ pokračovala Hamzová, která v zápase v 18 minutách zaznamenala pět bodů a tři asistence.

„Myslím, že to mohlo být samozřejmě lepší, to jde vždycky. Určitě tam byly chyby, třeba ten poslední faul, ten byl úplně nesmyslný, ale mohlo to být i horší,“ hodnotila svůj výkon dcera bývalé vynikající basketbalistky Romany Hamzové.

„Pro ni to může být povzbuzení. První rozehrávačka v národním týmu v takto mladém věku? Myslím, že jí to dodá další energii a chuť do práce. Ještě hodně věcí musí zvládnout, ale bylo to fajn, super,“ komentoval její výkon trenér Svitek.