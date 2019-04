Westernový hrdina odešel. Boston oplakává syna českého řezníka

Havlicek a ti druzí Když Forman, Mencel a Holub válí v basketbalu Pohled na dějiny NBA občas připomíná texaský telefonní seznam: tolik československé stopy! Legendární John Havlicek byl nejlepší, nikoli však první. Donnie Forman slavil titul s Lakers už v roce 1949, za stejný klub hrál v 50. letech také Chuck Mencel, vynikající střelec ze všech pozic. K průkopníkům se řadí Mike Novak, Dick Holub či Ron Shavlik. Na konci 40. a v první polovině 50. let vedl New York Knicks coby trenér Joe Lapchick, jedna z velkých hvězd meziválečného období, kdy NBA ještě neexistovala. A když Lapchick ze zdravotních důvodů koučovat nemohl, zaskočil za něj Ray Kuka. Velkou stopu zanechali Bob Netolicky (skvělý hráč a dobová módní ikona), Jeff Hornacek (autor 15 659 bodů, ještě loni kouč New York Knicks) a Bill Hanzlik (výtečný obranář, jako trenér vedl Denver). Jon Koncak dobyl olympijské zlato z Los Angeles 1984 po boku Michaela Jordana, Patricka Ewinga či Chrise Mullina a v NBA pak nastupoval až do roku 1996. Ještě nedávno se na palubovkách NBA objevovali Steve Novak či Shavlik Randolph, vnuk Rona Shavlika.