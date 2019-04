Philadelphia zlomila torontské prokletí, trvalo skoro sedm let

Philadelphia čekala na výhru v Torontu od listopadu 2012. S žádným jiným týmem neměla tak špatnou bilanci. Tentokrát se ale svěřenci trenéra Bretta Browna vzchopili a dokázali svého neoblíbeného soupeře udolat.

Toronto sice ve druhé půli stáhlo devatenáctibodové manko na jediný bod, když 47 vteřin před koncem skóroval Pascal Siakam po útočném doskoku, ale hosté svou šanci nepustili.

Joel Embiid razantním nájezdem do koše vrátil týmu tříbodové vedení a na druhé straně Danny Green minul otevřenou trojku na vyrovnání.

„Každý pořád mluvil, že jsme tady nevyhráli několik let. My se o to ale nestarali. Šlo nám jen o to tu předvést náš nejlepší výkon,“ řekl nejlepší střelec Philadelphie Jimmy Butler, který dal 30 bodů, z toho 12 v posledních sedmi minutách.

Torontu nestačilo ani 35 bodů, sedm doskoků a šest asistencí Kawhiho Leonarda, 21 bodů a sedm doskoků Pascala Siakama či 20 bodů Kyla Lowryho, tentokrát se nemohlo opřít o svou lavičku. Ta zaznamenala jen pět bodů, zatímco náhradníci hostů 26 bodů (James Ennis 13, Greg Monroe 10).

Sestřih ze druhého zápasu série Toronto - Philadelphia:

Embiid, který dal v závěru klíčový koš, bojoval před utkáním s nemocí a musel dostat i kapačku. Nakonec odehrál 32 minut, během nichž stihl 12 bodů, šest doskoků a pět asistencí.

„Bylo to pro mě těžké, ale za žádných okolností bych nechtěl o zápas přijít. Byl to pro nás opravdu důležitý duel. Prostě jsme musel hrát,“ řekl Embiid.

Denver opět ukázal, proč měl doma v základní části nejlepší bilanci ze všech týmů, a zvítězil i nad Portlandem.

Dlouho byl zápas sice vyrovnaný, ale ve třetí čtvrtině se Nuggets povedlo odskočit na dvouciferný počet bodů a Blazers už se nedokázali přiblížit na méně než pět. A to i přesto, že Damian Lillard opět předvedl velký střelecký výkon a zaznamenal 39 bodů.

Sestřih z prvního zápasu série Denver - Portland:

Na straně Denveru ale řádil srbský pivot Nikola Jokič, který měl 37 bodů. Kanadský rozehrávač Jamal Murray přidal 23 bodů a osm asistencí.