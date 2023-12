Zvládl to na jedničku. Basketbalový kumšt herce Trojana chválil kouč i spoluhráči

„Ivan dostal dárek, aby si zahrál ostré utkání. Bylo to pro něj těžké, ale zvládl to. Dokonce si myslím, že Písek se s tím srovnal lépe než my,“ prohlásil opavský trenér Petr Czudek po sobotní výhře v 18. kole národní ligy nad Pískem 105:94.

Trojan přispěl čtyřmi body z trestných hodů. „Mrzí mě, že naši hráči, kteří jsou za to placeni, některé šestky neproměňovali. Ivan dal čtyři z šesti. A to nezahrajete. Bud dáš, nebo nedáš,“ uvedl Czudek.

Dodal, že navíc byl Trojan pod obrovským tlakem. „Lidé si chtěli při jeho bodech zařvat, takže věděl, že když šestku dá, tak zvedne halu. Zvládl to na jedničku s hvězdičkou.“

Při nástupu před utkáním si Ivan Trojan plácl se svými spoluhráči.

Nápad, aby si herec Trojan, který se basketbalu vrcholově věnoval v mládeži, zahrál ostrý duel, vzešel z dlouholetého přátelství mezi ním a právě Czudkem. Ten jezdí na jeho divadelní představení a naopak Trojan bývá v hledišti při zápasech Opavy.

„Fandím Opavě, i když na Pražáka je to hodně atypické, ale pojí mě přátelství tady s mou manželkou Petrou Czudkovou...“ smál se Trojan a s trenérem se objal.

Czudek přiznal, že zařazení Trojana do mužstva byl z opavské strany risk. „Nejen co se týče zdravotního stavu Ivana, ale celkově,“ podotkl. „Navíc mám vždy mezi svátky strach hrát, protože ten rytmus i hlavy hráčů se Vánocemi rozbijou. Připravit tým je těžké.“

A ani Písek podle něj nebyl ideální protivník, byť jde o nováčka. „Není to tým, který by něco zabalil. Dokáží klidně otočit zápas, v němž prohrávají o dvacet bodů. Hrají velmi živelně,“ upozornil kouč.

Ivan Trojan při rozcvičce s Jakubem Šiřinou.

Takže proč padla volba na Písek a ještě na konci roku?

„To datum půl roku před Ivanovými šedesátými narozeninami se nám zdálo ideální,“ odpověděl Czudek. „A nemělo to nic společného se Silvestrem.“

Dodal, že je nervózní před každým zápasem, ale tentokrát byl ještě více. „Ta zodpovědnost za Ivana, za výsledek, za kluky, pro které to bylo taky těžké. Věděli, že musí někoho mezi sebe zapracovat, že do hlediště přišlo nejméně tisíc lidí jen na Ivana, a kdyby nehrál, byli by oni i on zklamaní.“

Czudek zdůraznil, že to nebyla show, byť měl duel i charitativní podtext, když klub vybral peníze pro pacienty s cystickou fibrózou. Jen Trojanův dres Opavští vydražili za 70 911 korun.

„Nebyla to exhibice, vždyť Ivan hned po příchodu na hřiště dostal ránu,“ zmínil trenér Trojanův střet se Sýkorou, po němž herec skončil s míčem mimo hřiště mezi roztleskávačkami. Balon získali Písečtí.

Trojan přiznal, že si musel zvykat i na tvrdost. „Rozhodčí to tak nastavili. Docela tvrdě, což Písku vyhovuje. Po tom střetu jsem se zeptal pana rozhodčího, jestli to tak bude, a on naznačil, že jo. Ale pak na mě nějaké fauly pískli, takže dobré,“ podotkl Trojan, který do hry naskočil třikrát.

Poprvé v šesté minutě, poté na konci prvního a druhého poločasu. Celkem byl na hřišti 97 vteřin. A vždy střílel trestné hody.

Poprvé ho fauloval Filip Novotný. „Ano, díky mě má svůj první ligový bod,“ usmál se písecký rozehrávač. Dodal, že Trojan na hřišti vše stíhal. Spolu si i něco špitali.

Ivan Trojan se snaží obejít Filipa Novotného z Písku.

„My se známe,“ podotkl Novotný. „S dědou jsme chodili na fotbal, na Bohemku, takže jsem mu řekl, že ho děda moc pozdravuje.“

Trojan dal o čtyři body více než opavský rozehrávač Radovan Kouřil. „Snad mě z týmu teď nevyhodí a nepodepíšou s ním dlouhodobý kontrakt,“ usmál se Kouřil. „Ale vážně: měl několik vstupů, které vypadaly basketbalově velmi dobře.“

To potvrdil i rozehrávač Jakub Šiřina. „Nešlo o žádnou charitu, aby jen nastoupil, přihrál balon a šel si zase sednout. Byl pravoplatným členem našeho týmu,“ uvedl Šiřina, který ale nedohrál, jelikož si pochroumal koleno. „Šel jsem do výskoku a dopadl jsem špatně na už dříve vyvrtnutý kotník, a k tomu jsem špatně dopadl na koleno. Doktorka říkala, že vazy vypadají v klidu, ale budu muset na vyšetření.“