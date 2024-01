Poraněné koleno pokazilo opavskému rozehrávači Šiřinovi báječné utkání

Skvělá atmosféra. Napínavé utkání. Ovace pro herce Ivana Trojana, který si splnil sen a zahrál si nejvyšší domácí soutěž basketbalistů.

Jenže opavskému rozehrávači Jakubu Šiřinovi do smíchu nebylo. Nedohrál...

„Šel jsem do výskoku a dopadl jsem špatně na ten svůj už dříve vyvrtnutý kotník, takže znovu jsem si ho lehce zvrtnul a k tomu jsem špatně dopadl na koleno,“ popsal zranění Šiřina. „Nevím, co se s tím kolenem přesně stalo, ale doktorka říkala, že vazy vypadají v klidu. Budu však muset na vyšetření.“

Do utkání jste vy i spoluhráči dávali více emocí než je obvyklé. Čím to bylo?

Bylo to potřeba, byla plná hala, fantastická atmosféra. Věděli jsme, že diváci nás poženou, což jsme chtěli podpořit, takže jsem se snažil projevit nějaké emoce. Jsem rád, že to vyšlo s vítězstvím a s tím vrcholem Ivanem, který dal čtyři body. To je úplně sen.

Oba jste rozehrávači. Radil jste mu?

Ne. Ivan je zkušený. Moc dobře věděl, co má dělat, jak se má na hřišti pohybovat. Absolvoval s námi několik tréninků, bylo to v pohodě. Uvidíme, zda s ním třeba Opava neprodlouží kontrakt. (směje se)

Nezasloužil by si Ivan Trojan i větší minutáž?

Nevím přesně, kolik ji měl (97 vteřin – pozn. red.), ale byla slušná. Hrál už v první čtvrtině, což ukázalo, že to není žádná charita, aby nastoupil na minutu přihrál balon a šel si sednout. Byl pravoplatným členem našeho týmu. Připsal si i nějaké body, což je plus.

Jak jste vnímal samotné utkání?

Písek je černý kůň soutěže, hraje fantastický basketbal s českými hráči, pohybuje se ve středu tabulky. Byl to těžký zápas. Nedokázali jsme utéct na větší než desetibodový rozdíl, vždycky jsme dostali nějaké trojky, čímž se hosté drželi ve hře. Diváky to muselo bavit, utkání bylo vyrovnané až do konce.

V první čtvrtině jste ze sedmi tříbodových pokusů netrefili ani jeden. V čem byl problém?

Na to, že nám v prvním poločase trojky nepadaly, tak jsme dali padesát dva bodů, což je skvělý počin, ale Písečtí nás zlobili na útočném doskoku, měli jich strašně moc. Přitom jsme o tom věděli, připravovali se na to, ale stejně jsme si doskoky nepohlídali.

Nebylo to i tím, že jste zpočátku byli až moc nervózní?

Pokaždé nehrajete před takovou atmosférou, jaká byla v hale, takže tam nějaká nervozita být mohla, ale bylo to o tom, že nám nepadly trojky. Kdyby ano, hráli bychom ve větší pohodě a zápas by se vyvíjel jinak, ale přesto jsme ho ukočírovali.