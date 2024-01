Trojan mezi sportovci. Předal dres a šek, Písku přivezl vytouženou výhru

Úvod utkání byl slavnostní. Do Písku dorazil herec Ivan Trojan, který na konci roku naskočil za Opavu do soutěžního utkání právě proti Jihočechům. Jeho speciální dres se pak dražil a za téměř 102 tisíc korun ho získal muž z Prahy.

Vedení klubu herce pozvalo, aby dres předal společně se šekem. Peníze putují do nemocnice na léčbu cystické fibrózy. Trojana vítal bouřlivý aplaus zaplněné haly, s fanoušky se pak dlouho zdravil a fotil.

Samotné utkání se však pro domácí dlouho nevyvíjelo dobře. Severomoravané od začátku vedli, po šestnácti minutách to bylo 46:30 pro hosty. Sršni se ale nevzdali a manko umazávali. „Měli jsme pár mentálních zkratů, pustili jsme Ostravu do trháku. Naštěstí se nám do poločasu podařilo ztrátu stáhnout,“ řekl písecký kouč Jan Čech.

Díky dvěma trojkám na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny se nováček nejvyšší soutěže dostal do vedení 67:63, které pak ještě navýšil. V závěru si náskok pohlídal a zvítězil podeváté v aktuální sezoně.

Písecký veterán Pavel Englický oslavuje s publikem výhru.

„Je skvělé, že jsme zase vyhráli a konečně jsme zlomili šňůru proher, kterou dávám za vinu zejména našemu obrannému systému. Tentokrát byl týmový obranný výkon neskutečný. Bojovali jsme jeden za druhého – poté to v útoku už přijde samo,“ zhodnotil zkušený písecký pivot Pavel Englický.

V nadstavbové skupině A2 bojují čtyři nejhorší celky po základní části o dvě postupová místa do předkola play off. Písek s bilancí devíti výher a čtrnácti porážek nyní vede pořadí právě před Ostravou. Poslední celek čeká baráž. Tím je zatím pražská Slavie, proti které mají Jihočeši o pět výher víc. V sobotu od 18 hodin hrají sršni na hřišti Olomoucka.