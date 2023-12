Basketbalový vedlejšák si Trojan užil: Nechci zpátky do uměleckého světa

„Neuvěřitelné. Dopadlo to skvěle. Opava vyhrála a já si zahrál pár minut a dal jsem i nějaké šestky. A k tomu se vybrala spousta peněz pro nemocné cystickou fibrózou.“

I díky Trojanovi byla opavská hala zaplněná až po střechu – 3 485 diváků. „Barák byl narvaný, výborné,“ usmál se známý herec.

Odehrál 97 vteřin, přičemž si připsal jeden faul a proměnil čtyři z šesti trestných hodů.

Bylo náročné šestky proměnit?

Ono je vůbec těžké jít na plac, když celou dobu jste spíše na lavičce. A házet šestky... Ale dal jsem jich docela dost.

Ivan Trojan se opavskými spoluhráči po té, co neproměnil trestný hod.

Byl jste nervózní?

Řekl jsem si, že je to moje nynější role – basketbalista. Nebyl jsem tolik nervózní, jak jsem si myslel včera anebo dneska ráno. A premiéra je vždycky náročná, je to strašný stres, jenže v divadle jsou ty věci domluvené, tady nic. V tom je to jiné, v tom je sport odlišný a to je vzrušující.

Neměl jste problém zvládnout utkání kondičně?

Byl jsem připravený i na větší minutáž. Měl jsem cíl nepřekážet, abych víceméně splynul s hráči, což se mi docela podařilo. Netrčel jsem tam jako nějaký nýmand úplně.

Měli jste nacvičené akce?

Ani ne. Spíše jsem věděl něco, co hrát v útoku, ale zase tak moc k tomu nedošlo. Věděl jsem, co eventuálně mohu hrát v obraně. A tu akci před koncem poločasu (průnik, po němž byl faulován) mi Čouda (trenér Petr Czudek) namaloval a také to docela vyšlo.

Svůj první bod v národní lize dal Ivan Trojan z trestného hodu.

Nečekal jste, že přece jen dostanete více prostoru?

Bylo to akorát. Kdyby ale Opava vedla třeba o dvacet bodů, tak bych se možná ve čtvrté čtvrtině dostal na palubovku dříve. Jsem spokojený.

Celý zápas jste sledoval vestoje, v pohybu u lavičky. To abyste neztuhnul?

Ano, protože jsem různě bolavý, jak jsem tady trénoval naplno. Každé posazení by pro mě bylo... Nemusel bych dohrát.

Nemáte chuť odehrát i nějaké další zápasy?

Ne... Ale kdyby tady byla nějaká infekce (usmál se), tak jsem teď hráč Opavy. Bylo to krásné, ale opakovat se to už nedá.

V roce 2009 jste nastoupil ve druhé lize za fotbalisty Bohemians Praha. Dá se to srovnat?

Tady jsem více ve hře, více jsem si zahrál. Basket je jiný než fotbal, máte větší možnost se prosadit, anebo ztrapnit. V tom je basket více. A bylo to i prvoligové utkání, šlo o body, zatímco s Bohemkou už bylo jedno, jak to dopadne (Bohemians už měli jistý postup do nejvyšší soutěže).

Tvrdost, rychlost. Bylo to hodně jiné, než když jste v mládí hrával za Spartu, že?

Všechny sporty zrychlily a zagresivnily. Když jsem hrával basket, nebyl tak kontaktní a tvrdý.

Zdržíte se ještě v Opavě?

Určitě někde posedím. Dva měsíce jsem držel i životosprávu, nepil jsem alkohol a hodně omezil kouření. Teď jsem tři dny nekouřil. Z toho je poznat, jaký respekt jsem z toho zápasu měl.