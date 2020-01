Na pohár čekaly dlouho. Teď ho basketbalistky Hradce touží obhájit

V pátek si pohár za rok staré prvenství v Českém poháru před odjezdem do Kutné Hory, kde se odehraje závěrečný turnaj letošního pohárového ročníku, na přání fotografa znovu potěžkal.

A vůbec pochopitelně by se nezlobil, kdyby v pondělí ráno, až přijde po víkendovém Final Four znovu do práce, mohl postavit další. Hradecké lvice totiž nejsou ani letos bez šance na domácí pohárovou trofej úspěšně zaútočit.

Ptát se, jestli druhý tým ligové tabulky jede na závěrečný pohárový turnaj s jiným cílem než loňské prvenství obhájit, je asi zbytečné?

Samozřejmě bychom obhájili rádi. V sezoně se nám daří, máme šanci jít v lize do play off z druhého či z třetího místa a to by pak byla šance zkusit se probojovat do finále, teď je také. Dva úspěchy v jedné sezoně by byly vynikající.

Zůstaňme u poháru, důležité bude hned sobotní semifinále. Stejně jako loni se v něm utkáte s pražskou Slavií. Všichni se shodují v tom, že tohoto soupeře si přály všechny zbývající účastníci Final Four. Co vy na to?

Že je to možné a že si na tohoto soupeře věříme. Na druhé straně, i když jsme nyní asi papírově silnější, tak do utkání půjdeme s respektem, je to pohár, nevyzpytatelná soutěž. Na druhé straně je pravda, že brněnská družstva jsou nyní asi silnější než Slavia.

Papírové favorizování vychází i z toho, že jste před dvěma týdny na Slavii v ligovém zápase vysoko vyhráli.

Je to tak. Už tehdy se vědělo, že s ní budeme hrát i v semifinále poháru, brali jsme to jako generálku. Vyšla.

Druhou dvojici tvoří brněnské celky KP a Žabiny. Koho tam favorizujete?

Tam je to hodně těžké, tam si netroufám odhadovat. Je to vždycky vyhecované derby, týden po poháru si to znovu rozdají v lize, mají to obráceně než my se Slavií, čekám hodně vyrovnaný zápas, tak jako jsou všechny v poslední době, možná bych mírně favorizoval KP.

Hradec v Českém poháru Letošní Final Four proběhne v sobotu a v neděli v Kutné Hoře, Hradec se tam v sobotu v semifinále utká s pražskou Slavií (17.00).

V prvním semifinále si to rozdají KP Brno a Žabiny Brno (14.00).

V neděli jsou na programu zápas o 3. místo (14.00) a finále (17.00).

Hradec obhajuje loňské prvenství, když loni v Karlových Varech nejprve porazil domácí Nymburk a ve finále KP Brno.

Pro Hradec to bylo historicky první vítězství v Českém poháru, předtím byl v letech 2016 a 2018 ve finále, v letech 2003, 2012, 2014 a 2015 skončil třetí.

Prvenství v Českém poháru bylo zároveň první trofejí ženského týmu za první místo, v lize skončil dvakrát druhý (2015 a 2017) a třikrát třetí (2013, 2014, 2019).

Loni hrál rovněž finále Středoevropského poháru, ale prohrál v něm s Piešťanskými Čajkami.

Co vaše družstvo, v jakém rozpoložení vyráží do Kutné Hory?

Věříme, že v dobrém. Až na drobné bolístky a snad již vyléčenou nemoc Effangové jsme v pořádku.

Český pohár je v posledních letech vaši parádní disciplínou. Souhlasíte?

Souhlasím. Pokud se probojujeme do finále, bude to počtvrté za posledních pět let. Takhle se nám nikdy předtím nedařilo. Co se pamatuji, tak jsme v poháru byli jednou třetí, v roce 2003, kdy se finálový turnaj hrál v Nové Pace. Pak až v posledních sezonách.

Asi je třeba připomenout, že je v Českém poháru v posledních letech nestartují domácí šampionky z USK Praha.

Souhlasím, že to vliv má. Dokud byly na špici z USK ještě Žabiny, tak bylo těžké se prosadit, nikdo další neměl šanci. Beru to tak, že USK je někde úplně jinde, a že pokud nestartují, je to šance pro ostatní. A je to vidět ve velké motivaci. Zápasy mají napětí, hraje se jako o život, věřím, že se to potvrdí i nyní v Kutné Hoře.

Jde o prostředí, v jakém se vrcholový basketbal nehraje, jak volbu místa přijímáte?

Jako velmi vydařenou a pro nás mnohem příznivější než třeba právě Karlovy Vary, kde loni finále pořádal Nymburk, který tam měl domovské hřiště. Basketbalová federace se snaží propagovat basketbal tam, kde se na takové úrovni nehraje a letos to je příznivé pro všechna čtyři družstva, nikdo to nemá vyloženě daleko. Já věřím, že nás přijedou podpořit i naši fanoušci a že si na zápasy najde cestu i dost tamních fanoušků basketbalu.

Co hala, ve které se bude hrát?

Jediné, co o ní víme, je, že je nová, jinak jsme v ní nikdy nehráli. Tohle ale bude pro všechny stejné.

Pohár za loňské prvenství je krásný, kde ho vůbec máte?

Mezi dalšími ve VIP místnosti naší haly. U toho máme i hodně fotografií týmů, které je získaly. Za těch skoro dvacet let, co v klubu působím, už toho je docela dost, navíc z toho je vidět, jak to letí.