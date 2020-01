Minarovičovou střelecká exploze netěší. K triumfu v poháru nepomohla

Rok staré finále pro ni přesto bylo mnohem veselejší, na rozdíl od loňska totiž její Hradecké lvice ve finále prohrály. Hodně těsně, muselo o tom rozhodnout až druhé prodloužení. Z výhry 93:90 se nakonec radovaly Žabiny Brno.

„Moje body nebyly rozhodující, možná by bylo lepší, kdyby se nás o ně podělilo víc,“ tvrdí o svém ne vždy vídaném finálovém počinu hradecká basketbalistka, „pro soupeře je vždy těžší, když se daří více hráčkám.“

Nad tím už asi nemá cenu diskutovat, důležitý je výsledek. Už ten finálový přebolel?

Přebolel, nepřebolel, je to škoda. Po loňsku, kdy jsme pohár vyhrály, jsme nemohly mít jiný cíl, než ho obhájit. Takhle těsně se to nepovedlo, ale život jde dál, je to sport a v životě se stanou horší věci.

Bylo to velmi těsné, muselo rozhodnout až druhé prodloužení. Kdy podle vás byla největší šance na to výhru urvat?

Jednoznačně v prvním prodloužení. Chvíli před koncem jsme v něm vedly o čtyři body. Soupeřky ale dokázaly snížit, i když jsme možná měly i my šanci definitivně rozhodnout. Nepovedlo se.

Vraťme se na začátek finálového turnaje, který se odehrál v Kutné Hoře. V semifinále jste tam poměrně jasně přehrály pražskou Slavii. Očekávané vítězství?

Tak bych to neřekla, ale pár dnů předtím jsme je u nich doma porazily v lize a věřily jsme si. Jen jsme si říkaly, abychom je hlavně nepodcenily, je to pohár, rozhoduje jeden zápas. Povedlo se, i když druhá půle asi ideální nebyla. Měly jsme ale velký náskok a podvědomí asi v té chvíli trochu zapracuje, je to přece jen něco jiného, než když je zápas vyrovnaný.

Ve druhém semifinále na sebe narazila dvě brněnská družstva KP a Žabiny. I když jsou vyrovnaná, přece jen se spíše favorizovalo KP, ale nakonec prohrálo. Jak jste to braly vy?

Neřešily jsme to, i když jsme spíše předpokládaly, že vyhraje KP. Nakonec jsme si řekly, že možná dobře, s KP jsme finále hrály loni i předloni, takže změna. Bohužel nedopadla pro nás dobře. S Žabinami jsme hrály naposledy někdy brzy na podzim, teď po delší době a takhle to dopadlo.

Finálový turnaj se odehrál v Kutné Hoře, kde se vrcholový basketbal nehraje. Jak jste prostředí vnímaly?

Bylo to fajn. Hala je nová, krásná, diváci chodili a vytvořili výbornou atmosféru. A myslím si, že třeba finále byla dobrá reklama na ženský basketbal. Škoda jen toho, co se stalo v zápase o třetí místo (v něm se hráčky pražské Slavie nechaly v poslední čtvrtině úmyslně vyfaulovat a dohrávaly ho pouze ve dvou).

První vrchol sezony máte za sebou, teď vás čeká ten ligový. Sezonu máte rozehranou velmi dobře, cíl je asi jasný.

Pochopitelně jím je medaile, nic jiného ani být nemůže. Zatím se to daří, držíme se nahoře, takže máme šanci si o ni zahrát. Kdyby to bylo stříbro, bylo by to úplně nejlepší.