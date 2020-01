Basketbalistky Žabin ovládly Český pohár, Hradec přetlačily v prodloužení

Žabinám vstup do zápasu vůbec nevyšel a první čtvrtinu prohrály 13:21. Ve druhé naopak dominovaly o 14 bodů, ale také Hradec se dokázal vrátit do utkání. Brňanky poté sice měly na dosah i výhru v normální hrací době, ale o vyrovnání na 77:77 se 15 sekund před koncem poslala Kristýna Minarovičová.



V prvním prodloužení měly obhajobu na dosah hradecké hráčky, ale nejlepší střelkyně Žabin Petra Záplatová sedm sekund před koncem srovnala na 83:83. Ve druhém dějství Žabiny vedly až o pět bodů, ale o náskok přišly a nakonec rozhodly až v poslední minutě díky úspěšným trestným hodům.

Hradec tak nedokázal navázat na loňský premiérový triumf v poháru, naopak Žabiny pohár ovládly po tříleté pauze a vylepšily rekordní sbírku pohárových vítězství.

Bronz získaly loňské finalistky z KP Brno, které si poradily 107:50 se Slavií. Pražanky se pokusily soupeře zaskočit tvrdou hrou, ale postupně se jim vyfaulovalo sedm hráček a i kvůli zranění Angéline Turmelové tak utkání nedůstojně dohrávaly ve dvou.

„Nic takového jsem nikdy nezažil a doufám, že už nezažiji. Zápas se zlomil zřejmě, když se vyfaulovala Bakajsová. Vypadalo to, že strčila Remenárovou, ale musím se podívat na záznam. Nemyslím si, že to byl čistý zápas ze strany Slavie, ale to je jejich věc,“ prohlásil trenér Brna Dušan Medvecký.

Kouč Slavie Jozef Rešetár se hájil tím, že jeho tým se pouze snažil vyrovnat s tvrdostí soupeře. „Když jsme se dotáhli na nějakých pět sedm bodů, tak na nás bylo hodně neodpískaných faulů,“ uvedl. „Jedna hráčka má zlomený nos, druhá má naražené stehno a dohrávali jsme s nižším počtem hráček,“ uvedl.