ONLINE: Nymburk hostí Zaragozu. Hraje se o čelo osmifinálové skupiny

Nymburští basketbalisté hrají zápas FIBA Europe Cupu o prvenství v osmifinálové skupině se španělskou Zaragozou. Výhra by Středočechy výrazně přiblížila postupu do play off. Utkání začíná v 18:30, sledujte ho v podrobné reportáži.