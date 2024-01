Předpotopní Zaragoza? Specialista na těsné finiše má nejhorší střelbu v poháru

Nymburští basketbalisté mají před sebou klíčový týden sezony. V neděli budou v Opavě bojovat o závěrečný turnaj Českého poháru, kde po loňské absenci nechtějí znovu chybět. Ještě předtím ale ve středu odehrají zápas FIBA Europe Cupu o prvenství v osmifinálové skupině se španělskou Zaragozou. A výhra by Nymburk výrazně přiblížila postupu do play off. Utkání začíná v 18:30.