Nymburk na cestách. V Turecku touží potvrdit postup do čtvrtfinále

Nymburk má osmifinálovou skupinu velmi dobře rozehranou. Po úvodní těsné prohře v Zaragoze vyhrál všechny tři domácí duely a se třemi výhrami vede skupinu M s náskokem jedné výhry na Zaragozu a Gravelines a dvou na Manisu. Turecký celek tak nutně potřebuje zvítězit, aby udržel naději do posledního kola, Nymburk naopak výhra už posune za postupem. Pokud by zároveň Zaragoza vyhrála nad Gravelines, byl by Nymburk už jistě první.

V prvním vzájemném utkání Nymburk doma dominoval a vyhrál 84:62, ovšem teď bude čelit výrazně silnějšímu soupeři. Manisa od té doby změnila trenéra a především se jí uzdravily zahraniční opory. Své zlepšení Manisa potvrdila minulý týden výhrou 80:73 na hřišti Gravelines.

Týmu se nedávno ujal zkušený trenér Hakan Demir, který už několikrát Nymburku čelil. V roce 2020 vedl v Lize mistrů proti českému celku Teksüt Bandirma a následně také Tofas Bursa.

V Nymburce táhli Manisu jen Mexičan Paco Cruz, američtí pivoti Emanuel Terry a Ryan Luther. Nyní se k nim z marodky už ale připojili také rozehrávači Daron Russell a John Robertson a také velmi zkušený hráč na pozici tři James Anderson, který má na kontě 257 startů v NBA a 223 zápasů v Eurolize, kterou dvakrát vyhrál s Andolu Efes Istanbul. Russell byl v minulé sezoně hvězdou Jadranské ligy, Robertson hrával s Jaromírem Bohačíkem ve Štrasburku a reprezentuje Bosnu, za kterou dal v kvalifikaci o MS 2023 Česku 11 a 16 bodů.

Zleva David Collins z Nymburka a Berkay Siniglioglu z Manisy.

Manisa s nimi zpět v sestavě nabírá formu a nyní vyhrála čtyři z posledních pěti zápasů. V silné turecké lize je pátá, když nedávno porazila i Bahcesehir, se kterým se Nymburk utkal v základní skupině.

Pokud Nymburk uspěje, vyrovná svůj historicky nejlepší výsledek v evropských pohárech, kterým je postup do čtvrtfinále Ligy mistrů (2019/20, 2020/21) a Eurocupu (2009/10 a 2011/12). Vítěz skupiny M se ve čtvrtfinále utká s druhým týmem skupiny N, což bude zřejmě italské Varese, či rumunská Oradea. Pokud by Nymburk postoupil z druhého místa, narazil by na Chemnitz, aktuálního lídra německé ligy.