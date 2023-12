Sedmnáct hodin cesty, kolaps v závěru. Nymburk ve Španělsku sahal po senzaci

„Nevím, jestli to pojmenovat strach z vítězství, prostě jsme zas měli krátký výpadek, který nás stál výhru,“ hodnotil nymburský Martin Kříž. „Přitom jsme byli rádi, že jsme i přes tu komplikovanou cestu zvládli konkurovat týmu ze španělské ligy.“

Český tým dal v posledních šesti minutách pouhé čtyři body, kvůli čemuž slibně rozehrané úterní utkání k senzaci nedotáhl.

„Pokud bych měl hledat důvod, tak jsme všichni začali věřit, že si zasloužíme vyhrát v takto krásné hale a s tak silným soupeřem, až jsme ztratili naši mentalitu outsidera,“ přiblížil kouč Nymburka Francesco Tabellini v tiskové zprávě. „Místo toho, abychom šli za výhrou, tak jsme se o ni začali strachovat. Znervózněli jsme, že dobře rozehraný zápas ztratíme. A to si nemůžeme dovolit.“

Jeho svěřenci byli na palubovce 14. celku španělské ACB, která platí za nejlepší soutěž v Evropě, velkými outsidery. Zejména díky 17 bodům Američana Jitauriouse Gordona ale mířili za triumfem.

„Velkou část zápasu jsme hráli opravdu dobře,“ chválil Tabellini.

Kouč basketbalistů Nymburka Francesco Tabellini debatuje s Martinem Křížem v utkání FIBA Europe Cupu proti Zaragoze.

Jenže pak Nymburk zkolaboval a za Zaragozu se rozparádil Američan Mark Smith, jenž 16 ze svých 20 bodů zaznamenal ve čtvrté čtvrtině.

„Takového výpadku se příště musíme vyvarovat a tak dobře rozehraný zápas musíme dotáhnout do vítězného konce,“ cítí Kříž. „Věřím, že tohle klukům dodá zkušenost a příště to ukážeme. Všichni jsme viděli, že se nemáme čeho bát. Že když plníme to, co máme, tak jsme schopni hrát i s takhle kvalitními týmy.“

V dalším utkání osmifinálové skupiny FIBA Europe Cupu Nymburk příští týden ve své hale přivítá tureckou Manisu.