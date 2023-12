Hvězdy Ligy mistrů, reprezentanti. Jak se Nymburk popasuje se Zaragozou?

Případná výhra by byla pro Nymburk opravdu cenná, jelikož se dostal do velmi obtížné skupiny, kromě Zaragozy ho čeká ještě francouzský Gravelines Dunkerque a turecká Manisa, tedy všechno týmy z elitních evropských lig. Do čtvrtfinále postoupí jen dva nejlepší celky ze skupiny. K šanci na postup tak bude třeba uhrát minimálně tři výhry.

Zaragoza je aktuálně třináctá z 18 týmů v tabulce španělské ligy se čtyřmi výhrami. Naposledy v neděli porazila účastníka Ligy mistrů Murcií s českým reprezentantem Davidem Jelínkem či bývalým nymburským hráčem Howardem Sant-Roosem v sestavě 82:76. V základní skupině FIBA Europe Cupu vyhrála tři ze čtyř zápasů, když dvakrát porazila Brindisi a jednou Kalev, se kterým pak doma prohrála odvetu ve chvíli, kdy už měla jisté vítězství ve skupině.

Nedávno sice Zaragozu opustil bývalý hráč NBA a trojka draftu Jahlil Okafor, ale i tak soupiska španělského týmu budí respekt. Pod košem má trojnásobného vítěze Ligy mistrů Dejana Kraviče a Američana Mitchella Watta, který byl posledních šest let hvězdou Reyeru Benátky. Členy kádru jsou i polský reprezentant Tomasz Gielo a také Nymburku velmi dobře známý bosenský reprezentant Emir Sulejmanovič, který už proti českému týmu hrál za Tenerife a Bilbao. S Tenerife vyhrál Ligu mistrů.

Na rozehrávce je kanadský reprezentant a bronzový medailista z posledního mistrovství světa Trae Bell-Haynes, který byl statisticky nejlepším hráčem týmu v základní skupině. Poté zkušený sedmatřicetiletý bývalý italský reprezentant Andrea Cinciarini, který hrával Euroligu za Milán. A nově také Thad McFadden, který kariéru začínal v české lize v dresu Ústí a postupně se propracoval až ke dvěma titulům v Lize mistrů s Burgosem. Před dvěma týdny přestoupil do Zaragozy z Murcie.

Kanadský basketbalista Trae Bell-Haynes (vpravo) sledovaný Francouzem Yakubem Ouattarou.

Na křídle pak je kapitán Santi Yusta, odchovanec Realu Madrid, se kterým vyhrál Euroligu a dva španělské tituly. Poté mladý Američan Mark Smith a Nigerijec Obi Emegano.

Nymburk se utkal se Zaragozou v Lize mistrů v sezoně 2020/21. Na jejím hřišti prohrál 71:90, odvetu doma vyhrál 98:78. Zaragoza má nedávnou zkušenost s českým basketbalem, když v kvalifikaci o FIBA Europe Cup vyřadila Pardubice po výhře 94:88.

Thaddus McFadden v dresu UCAM Murcía

Nymburku může dodat sebevědomí, že vyhrál tři z posledních čtyř zápasů ve Španělsku a to proti Tenerife, Fuenlabradě a Bilbau. Nestačil jen právě na Zaragozu. Celkem vyhrál pět z posledních osmi zápasů se španělskými soupeři.