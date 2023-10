Nepočetné Pražanky na tripu. V Eurolize chtějí co nejméně ztratit

Polkowice se do hlavní části Euroligy dostaly z kvalifikace přes Besiktas Istanbul po výhrách v Turecku 58:57 a doma 78:64. Při vstupu do skupiny B prohrály v Boloni s tamním Virtusem 69:90.

Do domácí soutěže Polkowice vstoupily výhrou nad Slezou Vratislav 93:47. Spoléhají se především na americkou střelkyni Briannu Fraserovou. „My se musíme spíše koukat na to, co čekáme od nás,“ řekla ČTK trenérka USK Natália Hejková.

USK zatím v úvodu sezony těžké zápasy na prověření kvality chybí. Vedle duelu s Landes sehrály ligové duely v Trutnově (95:47) a v Hradci Králové (90:52). Hejková věří, že v Polkowicích se hra jejího týmu opět posune podobně jako proti Landes, s kterým bylo utkání až do začátku závěrečné čtvrtiny vyrovnané.

„Každý zápas nám pomůže, protože jsme v podstatě do té doby nehrály v té sestavě, v které jsme nastoupily. Celkově hráčky hrály strašně málo, protože jsme neměly soupeře a s kým hrát. Bylo nás šest a nemělo ani smysl někoho shánět,“ vrátila se Hejková k přípravě.

Na celou sezonu USK ztratil Američanku Brionnu Jonesovou, která si ve WNBA v dresu Connecticutu přetrhla Achillovu šlachu, a Němka Nyara Saballyová hraje ještě finále zámořské soutěže v barvách New York Liberty proti Las Vegas Aces.

Veronika Šípová (vlevo) z USK Praha zakončuje na koš Landes kolem Luisy Geiselsoderové.

„Pro nás je každý zápas dobrý. Poslední čtvrtina (proti Landes) je pro nás velkým povzbuzením a budeme se snažit právě na ni navázat. Vyhrály jsme ji 27:9 a nejde ani tak o to, že jsme daly 27 bodů, ale hlavně, že jsme to ubránily na devět. Budeme vycházet z agresivní obrany i v Polkowicích,“ podotkla Hejková.

Ze série zápasů venku chce vytěžit, co půjde. „Každý zápas bude velmi důležitý, může nám hodně pomoct v konečném umístění. Ale na druhé straně při absencích některých hráček je lepší hrát venku, protože po Vánocích budeme mít ty zápasy doma a nás bude víc. Chceme v těch zápasech co nejmíň ztratit, respektive co nejvíce získat,“ dodala Hejková.