Sedly jsme si, ujišťuje Šípová. Za opatrný start USK mohla nervozita

„Ze začátku tam určitě byla nervozita. Byl to náš první euroligový zápas. Neměly jsme tolik přípravných utkání, kolik bychom chtěly. Myslím, že tam hrálo roli i to, že nejsme ještě tak moc sehrané. Chyběl nám jak útočný, tak obranný doskok a hlavně jsme hrály pomalu dopředu,“ řekla novinářům Šípová.

Suverénky domácí scény, které vyhrály ligu už třináctkrát za sebou a drží v ní sérii 273 vítězných zápasů, sehrály zatím jen jeden soutěžní zápas v sezoně. V pátek vyhrály na hřišti Trutnova 95:47.

„Po poločase jsme se z toho oklepaly, začaly jsme běhat víc dopředu, byly jsme agresivnější a víc jsme doskakovaly. Zlepšilo se to a doufám, že to tak bude pokračovat i v dalších zápasech,“ prohlásila Šípová.

V minulých sezonách stály úspěchy USK především na amerických oporách Alysse Thomasové a Brionně Jonesové. Thomasová tým po pěti letech opustila a Jonesová si ve WNBA přetrhla achilovku, takže je pro nadcházející ročník vyřazená. Tým trenérky Natálie Hejkové je bez nich podle Šípové kolektivnější.

Sestřih ze zápasu USK Praha - Landes:

„Je to znát i na bodové tabuli, že jsme skoro všechny nějak bodově přispěly. Když tu byly Alyssa a Brionna, tak jsme to hrály na ně. Byly to tahounky. Když Alyssa odešla a Brionna si bohužel zranila achilovku, tak jsme musely změnit systém hry. Musíme to hrát víc kolektivně, ale myslím, že to určitě půjde. Jako tým jsme si sedly fakt dobře a věřím, že to bude lepší a lepší,“ prohlásila.

I sama Šípová dostává více prostoru. V sezoně se vyrovnávala s problémy se zraněným meniskem, ale pozornost si řekla i výkony v dresu české reprezentace na červnovém EuroBasketu.

„Beru to tak, že jsem zase dostala šanci tady něco ukázat. Řekla jsem si, že do každého zápasu půjdu na sto procent a ukážu, co ve mně je. Chci si zasloužit minuty, abych hrála a byla právoplatná členka,“ dodala Šípová.