ONLINE: Francouzky v Eurolize testují kvality nového USK Praha

„Je to velmi těžký úvod a za pochodu se budeme učit sehrávat. USK s Landes ještě nikdy nehrál, je to nepříjemné. Je to neznámý soupeř, ale jsme rády, že hrajeme doma,“ řekla novinářům trenérka Natália Hejková.

Nemůže počítat americkými oporami posledních let, protože Alyssa Thomasová se po pětiletém působení rozloučila a Brionna Jonesová si ve WNBA přetrhla achilovku. Kádr opustily také Britka Temi Fágbénléová, Slovenka Barbora Wrzesiňski nebo Češky Tereza Halátková a Simona Sklenářová.

ONLINE: ZVVZ USK Praha - Basket Landes Podrobná reportáž ze zápasu Euroligy žen od 19.00

Posilami naopak jsou Australanka Ezi Magbegorová, Španělka Maite Cazorlaová, Němka Nyara Saballyová, která se ale zapojí až po konci sezony ve WNBA v týmu New York Liberty, nebo česká reprezentantka Gabriela Andělová, v kádru jsou i české juniorky Mariana Přibylová s Karolínou Petlanovou.