Češkám jde o pozici, Polkám o postup. USK se představí v Polkowicích

Basket

Dalších 7 fotografií v galerii Kateřina Elhotová (vlevo) z USK Praha se dere přes Styliani Kaltsiduovou z Polkowic. | foto: FIBA / Luděk Šipla

dnes 1:01

Basketbalistky ZVVZ USK Praha sice mají postup do play off Euroligy jistý, přesto v závěrečném utkání základní části na hřišti Polkowic mají o co hrát. Aby udržely druhé místo ve skupině A za Jekatěrinburgem, potřebují zvítězit. Výhra jim pro čtvrtfinále zajistí výhodu domácího prostředí v případném rozhodujícím utkání.

Uspět potřebují i Polkowice, které nyní drží čtvrtou, poslední postupovou příčku před Orenburgem, a to jen díky lepší vzájemné bilanci. Pokud polský tým prohraje s USK a Orenburg vyhraje nad Schiem, postoupí ruský celek. Pražanky udrží druhou příčku i v případě, že třetí Bourges zaváhá ve francouzském derby na hřišti Villeneuve, ale první vzájemný zápas Bourges vyhrálo o 21 bodů. „Chceme jít z druhého místa a to znamená ještě uspět s Polkowicemi. Ale to musíme hrát lépe než v posledním zápase,“ burcuje česká reprezentantka Alena Hanušová. „Bude to hodně těžký zápas. Oni bojují o postup, nesmí prohrát,“ tuší Hejková. V Polkowicích čeká Pražanky souboj s jednou z nejlepších obran soutěže. Na jejich palubovce se trápil i Jekatěrinburg a vyhrál jen 69:64. České mistryně ale může posílit vědomí, že polského rivala doma přehrály o 25 bodů. Soupeř má hru postavenou na zahraniční posilách. Střelkyní je Tiffany Hayesová, pod košem hrají členka britské reprezentace Temi Fagbenleová a nedávná posila Lynetta Kizerová, Američanka reprezentující Bosnu a Hercegovinu. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Známými postavami evropského basketbalu jsou také Řekyně Styliani Kaltsiduová a další Britka Johannah Leedhamová. Zápas bude zajímavý i tím, že se odehraje i jako slovenský trenérský souboj. Polský tým vede Maroš Kováčik. Kromě umístění v tabulce se ve středu rozhodne i o soupeři pro čtvrtfinále. USK zatím může dostat tři různé protivníky. Pokud uhájí druhé místo a Riga zvítězí ve druhé skupině nad Šoproní, bude soupeřem USK turecký gigant Fenerbahce Istanbul s českou reprezentantkou Kiou Vaughnovou. Pokud ale vyhraje Šoproň nad Rigou, utká se s Pražankami zřejmě právě maďarský celek, který obhajuje účast ve finále. Do Prahy by se tak vrátily bývalé hráčky USK Candice Dupreeová a Amanda Zahuiová. Třetí možností je Riga, která je s 18 tituly nejúspěšnějším týmem soutěže, ale na větší úspěch čeká od roku 1985. Teď se do širší špičky vrací. Utkání v Polkowicích začne ve středu ve 20:00.