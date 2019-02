ONLINE: Basketbalistky USK hrají v Polsku, jde jim o druhé místo

Zvětšit fotografii Valériane Ayayiová (77) z USK Praha faulovaná Styliani Kaltsiduovou (vpravo) z Polkowic. K míči se dostala Lynetta Kizerová. | foto: FIBA / Luděk Šipla

dnes 19:46

Basketbalistky ZVVZ USK Praha sice už mají jistý postup do play off Euroligy, přesto mají v závěrečném utkání základní části na hřišti Polkowic o co hrát. V duelu hraném od 20:00 potřebují zvítězit, aby udržely druhé místo ve skupině A a měly ve čtvrtfinále výhodu domácího prostředí v případném rozhodujícím utkání.

Vyhrát ale potřebují i Polkowice, které nyní drží čtvrtou, poslední postupovou příčku před Orenburgem, a to jen díky lepší vzájemné bilanci. Pokud polský tým prohraje s USK a Orenburg vyhraje nad Schiem, postoupí ruský celek. ONLINE: CCC Polkowice - ZVVZ USK Praha Závěrečné utkání základní části Euroligy sledujte od 20 hodin v podrobné reportáži V play off bude český šampion čelit Fenerbahce Istanbul, Rize, anebo Šoproni. Koho ve čtvrtfinále vyzve, bude známo po středečním programu.