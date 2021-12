Žabiny potvrdily postup v Eurocupu, o bod zvítězily v Německu

Žabiny při své první účasti v druhé nejvýznamnější evropské klubové soutěži pronikly do play off, které měly jasné už před posledním duelem. V něm bude 32 týmů z 12 skupin seřazeno do celkového pořadí a v prvním kole vyřazovací části se utká nejlepší s nejhorším atd.

Brněnské basketbalistky své soupeřky poznají pozdě v noci po dohrání skupin, play off začne 15. prosince.

I kvůli co nejlepší výchozí pozici chtěly svěřenky trenéra Viktora Pruši i podruhé ve skupině porazit Rutronik Keltern. Od prvních minut se dostaly do vedení, které ale během utkání nikdy nenarostlo na víc než osm bodů. Dvě a půl minuty před koncem se Němky dostaly do vedení, ale výhru na stranu Žabin strhla 46 vteřin před koncem Bria Holmesová.

Eurocup basketbalistek Skupina K - 6. kolo Rutronik Stars Keltern - BK Žabiny Brno 77:78 (18:22, 41:46, 56:63)

Nejvíce bodů: Pokková 16, Skobelová 15, Deuraová 14 - Záplatová a Vondráčková po 12, Holmesová a Stoupalová po 11.