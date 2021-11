Tři výhry stačí. Žabiny si při premiéře v Eurocupu zahrají play off

Basketbalistky Žabin Brno si zajistily postup do vyřazovací části Eurocupu. Po středečním domácím vítězství nad London Lions 68:41 je o den pozdějí do play off definitivně posunula výhra belgického Castors Braine v Německu nad Rutronikem Keltern 86:68.