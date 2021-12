Basketbalistky Žabin v Miškovci zabojují o evropskou šanci

Tým přicestoval na východ Maďarska o den dříve, než bývá zvykem. „Chceme vytvořit hráčkám co nejlepší podmínky pro přípravu na jeden z klíčových duelů první části sezony,“ uvedl generální manažer klubu Radek Šír.

Utkání začne ve středu v 18 hodin, odveta se hraje příští středu v Brně.

Brňanky nejsou kompletní. Doma zůstala křídelnice Michaela Vondráčková, která se zranila minulý týden v zápase EWBL s Minskem. „Je to pro nás při úzké rotaci v sestavě citelná ztráta, která se bude těžko nahrazovat, ale musíme se s tím poprat,“ řekl trenér Viktor Pruša.

Žabinám se hned při premiérové účasti podařilo postoupit ze skupiny. V ní podlehly pouze belgickému týmu Castors Braine, dvakrát porazily německý Keltern a londýnské Lvice. „První cíl jsme jako nováček v této soutěži splnili, teď před námi stojí další výzva a věřím, že ji zvládneme,“ uvedl Pruša.

Ve středečním zápase bude své svěřenkyně nabádat především k pečlivé defenzivě. „Venkovní zápasy se vyhrávají obranou. Pokud se nám povede zbrzdit hlavní zahraniční opory, na které soupeř spoléhá, můžeme mít v domácí odvetě nadějné vyhlídky směrem k postupu,“ prohlásil kouč.

Miškovec patří k tradičním účastníkům Eurocupu, v posledních třech letech postoupil vždy do play off a dvakrát byl v osmifinále. V kvalitní maďarské lize se mu nyní ale nedaří, je až pátý. Klub před měsícem propustil trenéra a dočasně jej vede sportovní ředitel.

K oporám patří americká pivotka Keyona Hayesová a britská křídelnice Cheridene Greenová. „Výkony týmu mají stoupající tendenci, potrápili Šoproň v lize a v Eurocupu porazili silný turecký Genclik,“ řekl Pruša, který má středečního soupeře dobře zmapovaného.

Cíl Žabin pro první zápas v play off je jasný. „Bereme to jako první poločas. Chceme uhrát co nejlepší výsledek a vytvořit si takovou pozici, která nás před odvetou nasměruje k postupu,“ uvedl Pruša.