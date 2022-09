Pozor na Janise a... Na Čechy číhá i americká dvojice či parta z Pirea

Berlín (Od našeho zpravodaje) - Pořádný úspěch je míjí už roky, třináct let neuhráli basketbalisté Řecka na velké akci medaili. Na letošním EuroBasketu mají šanci ohromnou, vždyť bookmakeři je pasují do role největších favoritů, a to především díky jejich hlavní hvězdě. Jenže tým kouče Dimitrise Itudise, to není pouze Janis Adetokunbo.