Krejčí o bijci Janisovi: Stejně dá třicet bodů. Ale z trojek tolik nebolí

Před rokem se Češi v olympijské kvalifikaci s Řeckem zrovna nepárali, výhrou o pětadvacet bodů si zařídili vstupenky na finálový turnaj. Jenže celku z jihu Evropy tehdy nejslavnější z rozsáhlého sourozeneckého klanu Adetokunbů chyběl.

Janis Adetokunbo 27 let

šampion NBA a neužitečnější hráč finále (2021)

2x nejužitečnější hráč NBA (2019, 2020)

nejlepší obránce NBA (2020)

6x účast v zápase hvězd NBA

Na EuroBasketu je ve vrcholné formě. Ukrajinu zasypal jedenačtyřiceti body, proti Estonsku jich stihl pětadvacet jen za první poločas, než odstoupil kvůli lehčímu poranění kotníku.

„Bude těžké se na něj připravit, ale hlavy neskládáme,“ hlásí Krejčí.

Dá se na něj vůbec nachystat?

Těžce. Když chce dát takový hráč třicet bodů, tak je prostě dá. Záleží na tom, jak je dá. Budeme radši, když dá třicet bodů z trojek, než kdyby je dal ze smečí. Všichni víme, čeho je schopný. Skvělí hráči se brání těžko, i kdybyste se připravovali třeba měsíc.

V čem se Janis brání jinak než srbský fantom Nikola Jokič?

Myslím, že pro Řecko je hodně důležitá tranzice (rychlé protiútoky). Když to Janis vezme, tak to prostě napálí. Pro nás bude důležité jít na útočný doskok, ale pokud ho nezískáme, tak se musíme rychle vrátit a ucpat bednu, aby tam Janis nemohl nadriblovat a zasmečovat. Z toho dává tak dvacet bodů na zápas.

Janis Adetokunbo z Řecka si po smeči do estonského koše dává pozor na hlavu.

Jak vás brífuje trenér v NBA?

Říkáme tomu „pick your poison“ (zvol si svůj jed). Takoví hráči dají třicet bodů tak či tak, nedají se zastavit. Ale dá se ovlivnit, jak ty body dají. Když hrajeme proti Janisovi, tak chceme, aby je dal přes nás v pět na pět postavené obraně. Ne že jde do tranzice a udělá eurostep. Když dá Janis pět trojek, tak není tak nebezpečný, jako když prostě dá deset smečí.

Na EuroBasketu mu to tam z dálky zatím ale moc nepadá.

Jasně, já říkám jen příklad. Víme, že není nejlepší střelec, ale jak jsme se v NBA přesvědčili, proti nám trojky dával. Nechceme ho nechávat střílet, ale ať radši střílí, než smečuje.

Jaká je to síla, když se tělesně až nadlidsky působící Janis rozběhne?

To se s ničím nedá porovnat. Pro nás je důležité, abychom běhali zpátky. Musíme se mu třeba ve čtyřech postavit do cesty a vytvořit zeď, přes kterou nedokáže přeběhnout. Jeden hráč ho zastavit nedokáže, musíme ho zastavit jako tým.

V evropských pravidlech se dá zastavit přeci jen o něco lépe.

Určitě. Navíc hřiště je menší, má méně prostoru. (odmlčí se) No ale těch třicet bodů na zápas stejně dává... Bude to těžké, ale věřím, že se na něj pořádně připravíme.

Na nachystání v berlínské Mercedes-Benz Areně máte k dispozici pouze jeden trénink. Je to problém?

Spíš škoda. Rádi bychom tady trénovali víc, ale na druhou stranu to sem máme z hotelu asi 45 minut. Pro nás je důležité si odpočinout a cesty jsou namáhavé. Pokud můžeme trénovat někde blíž, tak to asi stačí.

Nachytáte za jeden trénink referenční body?

Koše jsou vždycky stejné! (rozesměje se) Trojka je stejně daleko, obroučky jsou stejně daleko...

...a míč je kulatý, abychom to měli kompletní.

A stejně velký! Je to spíš o tom si halu projít, abyste tu při zápase nebyl poprvé. Aspoň že jsme jeden trénink stihli.

Aréna se vám na první dojem zamlouvá?

Je super. Jsem tady poprvé, ještě ji nemám tak vyzkoušenou, ale padá to, což je hlavní. Doufám, že nám to bude padat všem.