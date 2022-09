Berlínské zdi na dosah. Bleskový přesun, pak první trénink na lov Janise

Basketbalisté prožili bleskový přesun. Ve čtvrtek kolem osmé večerní skolili Izraelce a zachránili postup do vyřazovací části, o dvanáct hodin později už nasedali v Praze do letadla a směřovali do německé metropole.

Program osmifinále Sobota 10. září:

12.00 Turecko - Francie

14.45 Slovinsko - Belgie

18.00 Německo - Černá Hora

20.45 Španělsko - Litva Neděle 11. září:

12.00 Ukrajina - Polsko

14.45 Finsko - Chorvatsko

18.00 Srbsko - Itálie

20.45 Česko - Řecko

Společně se Srby a Poláky. Jen Finové odcestovali díky brzkému času svého posledního utkání ve skupině už o den dříve.

Jakmile týmy přejedou řeku Sprévu a zatočí vlevo k nazdobené Berlínské zdi, zjeví se před nimi mezi moderní zástavbou rovněž lehce zakrytá multifunkční hala.

Mercedes-Benz Arena je domovem pro basketbalisty místní euroligové Alby či hokejisty Eisbärenu, letos v červnu zde slavil Michael van Gerwen triumf v šipkařské Premier League.

„Hala je super, znám ji, mám ji rád. Hráli jsme tu ligu nebo Final Four německého poháru,“ líčí pivot Martin Peterka, jenž po dvou sezonách v Braunschweigu přesídlí před novým ročníkem do Würzburgu.

„Snad přijede hodně českých fanoušků, sem do Berlína to není zase tak daleko,“ přeje si.

Už je tomu pět let, co ve zdejších prostorách odzpíval Chester Bennington, frontman kapely Linkin Park, jeden ze svých posledních koncertů, což připomíná i pamětní plaketa.

Organizace na místě trochu pokulhává, jako by snad ani neměla vyřazovací část začít už v sobotu ráno. Tiskové centrum teprve roste, o EuroBasketu se z reklamních panelů dozvíte pouze v bezprostředním okolí.

Plakátům vylepeným po zdech arény vládnou Slovinec Dončič, Řek Adetokunbo nebo Litevec Valančiunas, české zástupce byste hledali marně.

V hale si reprezentanti už znovu nezatrénují, během dalších dnů se budou připravovat ve dvanáctitisícové Max-Schmelling-Halle, kterou mají k hotelu výrazně blíž.

Do ostré akce půjdou až jako poslední. Nasazení jednotlivých zápasů volí držitelé televizních práv, kteří určili, že klíčové chvíle nadejdou pro národní tým v neděli ve 20.45.

Poslední zkušenost s řeckým basketbalem byla příjemná, to když si Češi před rokem na jihoevropský celek vyšlápli, zvítězili o pětadvacet bodů a zařídili si pozvánku na olympijské hry.

Tehdy Řecku ovšem scházel Janis Adetokunbo, dvojnásobný nejužitečnější hráč základní části NBA, který díky zlepšené střelbě pozvedl svou hru v evropských pravidlech o další úroveň.

Na turnaji dosud devastoval jednoho soupeře za druhým, nicméně během závěrečného duelu ve skupině se proti Estonsku zranil a kvůli poraněnému kotníku nedohrál. Že by však nebyl pro nadcházející osmifinálový střet k dispozici, si Řekové nepřipouští ani v nejmenším.

„Na Janise se těžko připravíte. Když chce dát třicet bodů, tak je prostě dá. Důležité ale je, jakým způsobem jich dosáhne,“ říká Vít Krejčí. Basketbalistu Oklahoma City, jenž si proti nejslavnějšímu z klanu Adetokunbů zahrál v NBA na konci uplynulé sezony, sice stále lehce trápí kotník, minutáž mu však v posledních zápasech klesala z rozhodnutí trenéra.

Čas na palubovce naopak přibývá Tomáši Satoranskému. Páteční trénink si lehce zkrátil, poraněný kotník potřebuje šetřit. Jak ale ukázal na závěr skupinové fáze proti Izraeli, i přes zdravotní potíže umí být rozdílovým hráčem. A takový bude v osmifinále s Řeckem potřeba.