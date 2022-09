Rozzuření Češi spílali rozhodčím. Ale vymlouvat se nechceme, shodli se

Právě autora 13 českých bodů stály tři fauly delší pobyt na palubovce. Ke 13 minutám už další nepřidal, po dvou rychlých útočných chybách v řadě jej trenér Ronen Ginzburg stáhl ze hry a do závěrečné čtvrtiny vůbec nenasadil.

„Z mého pohledu jsem se snažil vytvořit si prostor proti menším hráčům, ale rozhodčí to posoudili jinak. Nevím, podle mě hrála výhoda v můj prospěch. I ti menší hráči se snažili hrát tvrdě, takže to opravdu bylo tělo na tělo. Takový kontakt se tam musí očekávat,“ krčil rameny po prohraném duelu.

Ani Ondřej Balvín, Audův podkošový kolega, nebyl ze sudích zrovna nadšený. Do statistik zapsal dva fauly.

„Mně prostě přijde, že mají v některých situacích trochu přísnější měřítko. A když to pak dělá soupeř na druhé straně, tak to písknout nechtějí,“ vykládal novinářům. „Ale nechci si stěžovat, o tom to není.“

Všichni čeští dlouháni za své prohřešky pykali. Martin Kříž stihl tři fauly za necelé čtyři minuty na palubovce, Jan Veselý se provinil dokonce pětkrát, důležité střetnutí tak opouštěl předčasně, přestože byl v té době nejlepším střelcem mužstva.

Jenže Finové dopadli podobně. Hned čtyři z nich zapsali po čtyřech osobních chybách, ve statistice týmových faulů Čechy „porazili“ v poměru 29:27.

„Přijde mi, že jako domácí tým necítíme úplně podporu od rozhodčích. Tím neříkám, že by to tak mělo být, ale nevím. Některé fauly jdou dost proti nám, což pak tvoří situaci pro nás těžší. Ale není to něco, na co bychom se měli vymlouvat,“ podporoval Balvínova slova Auda.

Že by byli Češi před bouřící halou přemotivovaní? Nezvládli tíhu okamžiku? Situaci si zkomplikovali výrazně, cesta do vyřazovacích bojů v Berlíně vede pouze přes dvě prohry Izraele.

„Pískání je tady trošku podivnější, než jsme ze svých lig zvyklí. Musíte se přizpůsobit a emoce se někdy kupí,“ přemítal Balvín.

Fauly připravily český tým o vytvoření výraznějšího tlaku na soupeře, po dvou a půl minutách závěrečné čtvrtiny a pěti prohřešcích už totiž každá další osobní chyba národního týmu znamenala trestné hody pro Finy.

„Ale takových čtvrtin bylo od nás víc, sbírali jsme fauly rychle. To nám určitě nepomohlo. Proti Izraeli do toho každopádně budeme chtít jít na sto procent, určitě bychom v Praze chtěli skupinu zakončit pozitivně,“ podotkl Auda.