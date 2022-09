Finský „Ferguson“: V Česku se cítím jako doma, přijďte k Vltavě na pivo

Hráči v modrobílém v čele s hvězdným Lauri Markkanenem z NBA obcházeli pražskou O2 arénu a tleskali svým věrným, kterých do Prahy dorazilo dost možná pět tisíc. Co na tom, že právě podlehli favorizovanému Srbsku. Finská reprezentace říkající si Susijengi, tedy Vlčí smečka, se těší ve své zemi velké popularitě.

Možná si na to vzpomínáte. Na mistrovství světa 2014 ve Španělsku dorazilo finských fanoušků dokonce přes deset tisíc a způsobili zde pozdvižení. I ve fanzóně u libeňské arény a v centru Prahy finské příznivce nepřehlédnete. Svou základnu mají v restauraci Občanská plovárna na vltavském nábřeží, kde pravidelně probíhá celodenní program včetně návštěv národního týmu.

„Je to jedno z nejlepších míst v Praze. I Češi jsou sem zváni, aby se zjistilo, kdo je lepší v pití piva. Čech, nebo Fin? Byla by to velká soutěž,“ usmívá se Henrik Dettmann, největší osobnost finských basketbalových dějin.

Ani se nechce věřit, že země s bezmála šesti miliony obyvateli posedlá hokejem si poslední roky natolik zamilovala právě basketbal. A také Henrika Dettmanna, jenž je u týmu s přestávkou 23 let. S trochou nadsázky může připomínat fotbalového kouče Alexe Fergusona, který vedl Manchester United jen o čtyři roky déle.

„Od začátků budování našeho projektu jsme měli pohromadě výbornou skupinu schopných lidí. Taky jsme pochopili, že pokud chceme být v něčem vážně dobří, základem je kvalitní vzdělávání. Opravdu hodně jsme tak investovali do výchovy koučů a totéž platilo i o hráčích,“ vysvětluje 64letý tvůrce finského zázraku pod koši.

„Ve finské společnosti navíc existovala jakási skrytá poptávka po něčem jiném, než je hokej. Nic proti němu, jsou tam ty největší hvězdy, které lidi sledují, ale bylo potřeba i něco dalšího a basketbal zaplnil tuhle skrytou díru na trhu a dostal se k lidem. I tady v Praze během turnaje vidíte spoustu rodin s dětmi i s dědečky a babičkami. Teď na konci srpna jsme hráli světovou kvalifikaci v Estonsku a vyfotili si tam rodinu dokonce se čtyřmi generacemi, která za námi na zápas dorazila. To bylo neuvěřitelné,“ říká Dettmann.

Recept? Přitáhnout pozornost dětí

Tenhle holohlavý sympaťák byl hlavním koučem finského národního týmu v letech 1992-1997 a poté od roku 2004 až do letoška. Mezitím v letech 1997-2003 vedl německou reprezentaci, s níž přivezl z mistrovství světa 2002 bronz.

Využil nástupu Dirka Nowitzkiho a s „multi-kulti“ sestavou nejenže předběhl německé kolegy z fotbalových trávníků, ale získal týmu i mediální pozornost. Z pár set diváků, kteří dorazili na jeho první utkání v Duisburgu, se během pěti let stalo 18 tisíc. Tolik jich přišlo v Kolíně nad Rýnem na přípravu na světový šampionát 2002.

Rodák z Helsinek s německými předky vyrůstající ve švédsky hovořící rodině má i vztah k Česku. Vzal si českou manželku Mirku Jarchovskou, s níž vychovává dvě dcery. I ona se věnuje trenéřině, je asistentkou hlavního kouče ženského národního týmu Finska.

Do Prahy však Dettmann rodinu nevzal. „Bohužel to nešlo, Mirka nechtěla přerušovat tréninky v naší akademii. Jinak se ale snažíme tu být aspoň jednou ročně. Loni jsme sem přijeli v srpnu a teď tu byly naše děti. Milujeme to tu a já se v Česku cítím jako doma.“

Mirka a Henrik Dettmannovi v Českém Krumlově

Ale zpět k finskému basketbalovému vzestupu. Klíčové bylo podle Dettmanna přitáhnout pozornosti dětí a mládeže díky pozitivním vzorům. „A těmi byli a jsou naši nejlepší hráči. Tihle Lauriové (Markkanen), Petteriové (Koponen) nebo Hannové (Hanno Möttölä, první Fin v NBA)... Další věc, za kterou jsme moc rádi, je, že bývalí hráči, kteří spolu se mnou byli u zrodu celého basketbalového projektu, jsou teď na lavičce jako součást realizačního týmu. A na turnaji v Praze jsou v těchto pozicích nováčky.“

A jak si vlastně v severské zemi mezi sportovními celebritami stojí hlavní hvězda Lauri Markkanen? „Když se zeptáte někoho z basketu, tak vám řekne, že Lauri je zdaleka ten nejlepší. Když se ale zeptáte hokejisty, nebo lyžaře, jistě budou mít jiný názor. Pro mě je teď Lauri nejlepší finský sportovec. O parník. O tom není pochyb,“ poví s úsměvem Dettmann.

Češi, dobrý vzor

Spokojený mohl být ještě před vypuknutím EuroBasketu. Finsko jako první evropský tým postoupilo na mistrovství světa 2023. Susijengi v první fázi kvalifikace dvakrát porazili Slovinsko a Chorvatsko, načež vyhráli doma nad Izraelem a v Estonsku.

„To, že jsme postoupili jako první, je překvapení Hráli jsme ale v kvalifikaci zatím velmi dobře a jsme za to rádi. V podstatě jdeme ve stopách Čechů. Vy jste byli pohádkovou Popelkou v poslední kvalifikaci a došli až na olympiádu. A to byl pro nás dobrý příklad.“

Na EuroBasketu by považoval za první splněný cíl postup do play-off v Berlíně. „To je taky krásné město, ale ne tak nádherné jako Praha, i když je to těsné,“ říká až do letoška kouč Finů.

Proč se vůbec rozhodl u týmu skončit, byť údajně nemusel? „Pro mě byl vždycky finský basketbal velkou osobní záležitostí. Teď už jsem ale došel k tomu, že pokud chceme, aby dál rostl a rozvíjel se, zkušenosti musí získávat někdo další.

„Jistě, i pro mě by to v Praze bylo z pozice kouče skvělé a vzrušující, ale zároveň dobře vím, jak moc se na takové akci naučíte a nebyla by to správně využitá příležitost, pokud bych všechny ty zkušenosti posbíral jen já. Je čas pro další generaci, aby se to naučila a mohli jsme mít i úspěšnou budoucnost. Měl jsem do letoška dvě funkce a jako sportovní ředitel jsem dal trenérovi padáka.“

Finský trenér Henrik Dettmann (vpravo) a jeho asistent Lassi Tuovi usměrňují své muže.

Volba nástupce byla jasná. Stal se jím dlouholetý asistent Dettmanna u týmu, teprve 35letý Lassi Tuovi, který už dříve nahradil kolegu i na pozici trenéra Štrasburku, Poslední dva roky zde vedl i českého reprezentanta Jaromíra Bohačíka.

„Je to velký pracant, otevřená hlava. A to je způsob práce, který se nám líbí. Spolupracovali jsme velmi dlouho a Lassi je na tuhle pozici dobře připraven. Začal u mě jako videoanalytik v roce 2010 a už tehdy jsme tušili, že by mohl mít zářivou budoucnost, pokud tomu dá vše, co bude třeba.“

Nyní dají Fini vše, co bude třeba, do zápasu s českým týmem. Oba celky mají dosud na EuroBasketu shodnou bilanci: tři zápasy, dvě prohry, jedna výhra. Vlci versus Lvi, dnes od 17:30.