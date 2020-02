Nový Čechoameričan v NBA: mormon Mika to vzal cestou kolem světa

Ještě dnes si Mikové nechávají říkat dlouze. Míka. Ale to je jedna mála jejich vazeb na starou vlast.

Eric má mnohem silnější vztah k Itálii. V Římě strávil hned dva roky na mormonské misi a naučil se plynně italsky. To se mu vyplatilo před třemi lety, když svou profikariéru zahájil v klubech z Apeninského poloostrova, nejprve hrál za Pesaro, poté za Brescii.

Tou dobou měl blonďatý basketbalista měřící 208 centimetrů postavení hvězdy utažské Brigham Young University a ve dvaadvaceti mu k první šanci v NBA nechybělo mnoho. Dlouhá pauza, při které si plnil náboženské povinnosti, jeho sportovní dráhu nijak nepoznamenala.

Po italské basketbalové štaci zamířil americký pivotman starosvětského střihu do Německa, kde posílil Medi Bayreuth.

A loňský prosinec strávil v čínském Xinjiang Flying Tigers. Průměry 19,9 bodu a 11,7 doskoku rozhodně neukazují, že by se s klubem z ostře sledované provincie Sin-ťiang loučil už po měsíci nedobrovolně. Místo boje o čelo v čínské CBA se před ním otevřela o dost zajímavější příležitost.

Příležitost v NBA.

Po Mikovi sáhli Sacramento Kings. Nejprve si ho prověřili ve farmářském celku Stockton Kings. Skvělá čísla 19,8 bodu a 14,5 doskoku na zápas říkají, že Mika v G League obstál.

Eric Mika v G-League v dresu Stocktonu:

A když se Sacramentu rozsypala podkošová sestava (zranili se Marvin Bagley III. a Richaun Holmes, Dewayne Dedmon byl nemocný), Mika se vysněné šance dočkal.

Na prahu února jej organizace z hlavního města Kalifornie posunula do prvního týmu. A hned při premiéře v NBA - v sobotu proti LA Lakers - dostal Mika prostor na 19 minut, využil ho k sedmi bodům a šesti doskokům.

V pondělí proti Minnesotě nepustil Miku na plochu návrat Dewayna Dedmona. Ale u jediného duelu by zůstat nemuselo a nemělo.

„Asi dobře, že využil šanci a zkusit to v Číně, ale taky si myslím, že to pro něj byl krok zpět,“ pokáral Miku za asijské dobrodružství jeho stocktonský kouč Tyrone Ellis. „Kdyby nepřišel o G League Showcase (utkání hvězd farmářské G League je velkou šanci zabojovat o místo v NBA), už by měl v NBA minimálně dvoucestnou smlouvu,“ míní Ellis.

Za přístup si ale Erika Miku jenom pochvaluje. „Je mi potěšením ho trénovat. Je to pracant, který naslouchá trenérským radám,“ dělá Ellis svému českoamerickému svěřenci tu nejlepší reklamu.