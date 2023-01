Medvecký se do ostravského Tatranu vrací už jen se ženami

Někdejší reprezentant a mistr republiky s novojičínskou Mlékárnou Kunín v roce 1999 je dosud poslední trenér, který přivedl muže NH Ostrava k ligové medaili. Bylo to po 13 letech v roce 2013, přičemž Ostravští skončili třetí. Po té sezoně byl vyhlášen i nejlepším trenérem nejvyšší domácí soutěže.

„Přeji klukům, ať se jim daří, a líbí se mi, že chtějí dávat více prostoru českým hráčům,“ podotkl Medvecký. NH Ostrava vedl jako asistent trenéra i hlavní kouč deset let. V roce 2019 přešel k ženám, přičemž tři sezony trénoval KP Brno. A nyní je ve Slavii.

O návratu k mužům neuvažuje? „Řeknu to tak – ve Slavii jsem spokojený. Ani nevím, jestli bych nad nějakou takovou nabídkou momentálně vůbec přemýšlel,“ odpověděl.

Přiznává, že ženám musel přivyknout. „Musím se k nim chovat jinak. Pokud bych jim řekl to co chlapům, tak by pořád brečely nebo se hroutily,“ usmál se Dušan Medvecký. „S nimi je potřeba jednat velmi opatrně. Doufám, že holky to tak i berou.“

Tvrdí, že basketbal je jen jeden. „Jasně, že mezi muži a ženami je rozdíl v rychlosti a atletičnosti. Princip je podobný, akorát že chlapi, když to přeženu, létají asi o sedm metrů výše.“