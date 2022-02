Děčín chtěl pořádat Final Four, ale vypadl ve čtvrtfinále poháru

„Za první poločas si pochvalu nezasloužíme, dobře zakončoval Craig, ale bylo to těžké, když jsme měli pouze čtyři střelce. Ve druhém jsme se zvedli, dostali jsme se zpátky do zápasu, šli jsme i do vedení, ale to na výhru nestačilo,“ litoval děčínský vůdce Tomáš Pomikálek.

Porážka mrzí o to víc, že Děčín měl zálusk pohárové Final Four pořádat. „Byla tu i tato možnost, o to víc jsme se chtěli o postup porvat. Prospali jsme ale první poločas, a s takovýmto soupeřem se musíme vyvarovat tak dlouhých pasáží, kdy dávají lehké koše z nájezdu a my tam nejsme. Opava byla tři čtvrtiny mnohem tvrdší a agresivnější,“ uznal děčínský kouč Tomáš Grepl.

Armex už se tak nyní bude soustředit jen na boj o postup do play off, další zápas ligové skupiny A2 ho čeká v sobotu na palubovce GBA Jindřichův Hradec.