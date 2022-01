Třeskuté derby pro basketbalisty Ústí. Uhájili místo v nadstavbě A1

Před napěchovanou halou, ústeckými trubači a děčínskými bubeníky, kteří žhavili atmosféru, se v 1. půli dařilo víc Slunetě. Vypracovala si až šestnáctibodový náskok a zdálo se, že pozici ve vrchní osmičce uhájí bez komplikací. Jenže Válečníci do přestávky stáhli manko na -11 a šňůrou osmi bodů v řadě zkraje 3. čtvrtiny se vrátili do hry.

Emoce cloumaly publikem, hráči i činovníky; bouřícího ústeckého generálního manažera Tomáše Hrubého rozhodčí vykázali od palubovky. Děčín se i díky úspěšné trojkové palbě dostal do vedení, o něj se pak oba celky přetahovaly, rozhodl až samý závěr. Tři minuty před koncem trojka exděčínského Autreyho a dvojka Johnsona, díky nimž Sluneta utekl na klíčových pět bodů.

Svoboda ještě mohl 19 vteřin před koncem srovnat, ale trojku nedal. V posledních sekundách se hnal na ústecký koš Šiška, jenže rozhodčí pískli faul jeho spoluhráči Kroutilovi a naděje hostů uťaly trestné hody Alstona.

Sluneta letos Válečníky porazila poprvé, předtím s nimi padla v poháru i lize. A teď ukončila jejich vítěznou sérii, která vyjma zápasu s Nymburkem trvala od půlky prosince.

Hostující Válečníci před utkáním ztratili Bretta Prahla, který z rodinných důvodů narychlo odletěl do USA. Zaskočil jeho krajan, 201 cm vysoký Andrew Eudy. „Brett byl určitě jedním ze strůjců našeho herního zlepšení v poslední době, avšak v životě jsou situace, kdy je rodina to nejvíc, co máme. Proto jsme respektovali jeho přání odletět za rodinou, když ho potřebuje,“ uvedl generální manažer klubu Lukáš Houser. „Měli jsme tak spíš jen hodiny na přivedení náhrady.“

Zbývajících pět zápasů posledního kola základní části bylo odloženo kvůli covidovým karanténám.