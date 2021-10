Derby Hradec vs. Pardubice na druhé straně. Nebudu v tom sám, ví Škranc

„Takhle se to ale vyvinulo a teď půjdu proti nim. Nebudu v tom ale sám,“ upozorňuje pětadvacetiletá letní posila Hradce a naráží na to, že není sám, kdo v hradeckých barvách nastoupí se svou výraznou pardubickou minulostí v basketbalovém životopise.



Velké derby poprvé na druhé straně - jak nyní vnímáte rivalitu obou měst a klubů?

Určitě je, ale řekl bych, že ji nevnímám tak jako třeba fotbalisté a hokejisté. Přece jen Hradec dlouho v nejvyšší soutěži nebyl, řada kluků naopak, hlavně v poslední době, než postoupil do NBL, jezdila do Hradce hostovat. Není podle mě tak velká, ale určitě narůstá.

Hradec versus Pardubice * Zápas 8. kola Národní basketbalové ligy mužů, v sobotu v 18 hodin v hale v Třebši. * Obě družstva vstoupila do sezony dobře, lépe na tom jsou Pardubice, které mají na svém kontě čtyři výhry a jedinou porážku, Hradec vyhrál také už čtyřikrát, ale také už třikrát prohrál. * V minulé sezoně se oba týmy utkaly třikrát, v ligové soutěži oba vyhrály v domácím prostředí, v zápase o bronz v Českém poháru byl úspěšnější Hradec.

Jak tomu napomohlo třeba to, že v minulé sezoně Hradec v NBL Pardubice poprvé porazil? Vy jste byl u toho, jak jste to snášeli?

Špatně a také jsme to pocítili v kabině, dostali jsme pěkný ceres. To si pamatuju stále, i když už to bude rok.

Za špatný výkon?

To také, ale šlo i o to, že oba kluby působí blízko sebe, někteří partneři Pardubic jsou i z Hradce a jde tedy asi trochu i o boj o sponzory. Takže po zápase nic moc, i když ještě horší to bylo v Českém poháru. Tam nás Hradec připravil o třetí místo.

Hodně velké zklamání?

To už přišlo, když jsme v semifinále prohráli s Kolínem. Měli jsme totiž docela dobrý los a vypadalo to, že můžeme dojít až do finále a tam si to rozdat s Nymburkem. Jenomže jsme prohráli a pak jsme prohráli i s Hradcem, který slavil bronz a my neměli nic.

Jak to podle vás, i vzhledem k těmto výsledkům, bude před zápasem vypadat v kabině Pardubic, kam jste ještě nedávno patřil?

To nedokážu odhadnout. Motivace soupeře tam určitě bude velká asi i právě kvůli těm loňským výsledkům, určitě nám to budou chtít vrátit. Ale jinak je pravda, že se pardubické družstvo dost obměnilo. I když jsem s některými bývalými spoluhráči v kontaktu, tak to asi v kabině vypadá trochu jinak, než když jsem tam ještě byl já. Myslím si ale, že to bude zdravá rivalita, jenom správné hecování.

Co vaše kabina? Jak moc vezme náladu středeční porážka v Ostravě, kde jste výborně začali, ale ve druhé části o výhru přišli?

Hodně to zamrzelo, protože by se do derby šlo určitě líp. Bohužel to ale dopadlo takhle a my jsme zbytečně přišli o vítězství.

Přitom jste výborně začali, co se pak stalo?

Těžko říct, ale první čtvrtina byla z naší strany opravdu výborná a domácí neměli recept, jak se s naší hrou vypořádat. A odpovídal tomu i stav. Jenomže pak se to najednou zastavilo a třetí čtvrtina už byla z naší strany hodně špatná.

David Škranc (vlevo) a Josef Potoček z Pardubic ovládli první ročník týmového Shoot outu v Kooperativa NBL.

Posuďte proč.

Hlavně jsme se nemohli prosadit v útoku. Přitom my jsme útočně laděné družstvo a najednou to nešlo. Musíme si přiznat, že jsme zdaleka nehráli to nejlepší, co umíme.

Přitom jste si mohli ještě vylepšit už tak velmi dobrou bilanci z úvodu sezony, kterou jste měli lepší než domácí.

To na tom mrzí hodně. Máme teď těžkou sérii, hráli jsme třikrát venku, teď máme derby s Pardubicemi a pak jedeme do Nymburka, v tomhle nám los moc nepřál. Chtěli jsme z těch třech venkovních zápasů alespoň jeden vyhrát a povedlo se nám to už ve druhém v Děčíně a možná nás to trochu uchlácholilo. A možná i to, že jsme v Ostravě tak dobře začali. Vypadalo to, že nemůžeme prohrát, jenomže se potvrdilo, že v lize nemůžeme podcenit žádného soupeře.

Přesto jste se vstupem do sezony asi spokojeni.

Zatím se to tak opravdu dá říct. Hradec každým rokem dělá v lize krůček dopředu, letos to zase tak vypadá a mě těší, že u toho můžu být.



Bylo hodně těžké rozhodnout se pro Hradec?

Neřekl bych. Je nás tady kluků z Pardubic víc, problém to nebyl, dala se dohromady výborná parta, takže krok správným směrem.

Kolínský basketbalista Lee Skinner (vlevo) útočí přes Davida Škrance z Pardubic.

Co od prvního derby čekáte? Pardubice na tom jsou lépe, vy ale také dobře, obě družstva patří do horní poloviny tabulky, což tady ještě nikdy nebylo.

Čekám rychlý basketbal dvou družstev, která na tom jsou podobně. Jak my, tak Pardubice spoléháme na menší rotaci hráčů, nestřídáme tak moc. My bychom mohli mít výhodu pod košem, přece jen výšková převaha by měla být na naší straně, soupeři tam z typicky podkošových hráčů zbyl vlastně jen Kamil Švrdlík.

Obávaní hráči v týmu soupeře?

Potřebujeme zastavit Davida Pekárka, který dal ve středu Brnu skoro třicet bodů, a uvidíme, jestli nastoupí Tomáš Vyoral, který proti Brnu nehrál.

Co atmosféra? Konečně se derby bude hrát před diváky.

Na to se těšíme, věřím, že bude plno. Vím, že se do Hradce chystá pardubický kotel, atmosféra by měla být výborná.