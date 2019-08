Další úspěch v přípravě. Basketbalisté porazili na turnaji Angolu

„Jsem spokojený. Pořád se do toho nějak dostávám. Mám před sebou ještě další dva těžké zápasy, oba budou něčím jiným specifické. Jsem za dnešek rád, ale je pořád příprava,“ komentoval svůj výkon Balvín.

Český tým nastoupil bez kapitána Pavla Pumprly, který šetřil zraněný kotník z nedělního duelu proti Maďarsku v Hamburku. Do hry se naopak vrátil pivot Patrik Auda, jenž poslední zápas minulého turnaje vynechal kvůli problémům se zády.

Angola se sice dostala v úvodu do vedení 8:4, ale český tým zareagoval čtrnáctibodovou šňůrou. Ginzburgův tým za první čtvrtinu proměnil tři z devíti trojkových pokusů a vynutil si řadu nedovolených zákroků soupeře.

„Nezačali jsme úplně dobře, ale potom jsme si vybudovali nějaký náskok. Možná to bylo i cestou a aklimatizací, která ještě není úplně kompletní. Pořád se ještě necítíme nejlépe, někteří kluci úplně kvalitně nespí. Doufám, že se to bude den co den lepšit,“ řekl křídelní hráč Jaromír Bohačík k prvnímu testu v Asii po středečním přesunu z Prahy.

Africký celek za první patnáct minut nasbíral dva nesportovní fauly a jednu technickou chybu pro lavičku. Celkem nabídl Čechům za poločas 16 trestných hodů a ti jich 14 proměnili. Osm z devíti dal Balvín.

I přesto korejští sudí připustili hodně agresivní hru. „V některých situacích to bylo dost nezvyklé. Něco, co by v Evropě byl stoprocentní faul. My jsme už možná automaticky přestávali hrát, ale tady se to pouštělo. Ale je zase fajn, že člověk vidí něco jiného. Věřím, že na mistrovství světa se to bude posuzovat trošku úzkoprseji,“ podotkl Bohačík.

Po poločase Angolané přitvrdili, Čechům se tolik nedařilo ve střelbě, přesto si drželi dvouciferný náskok. „Ve třetí čtvrtině jsme možná trošku polevili v hlavách, oni na to vlétli a brousili nás po celém hřišti, což je vždycky nepříjemné. Než jsme si znovu uvědomili, že hrajeme zápas, tak to trošku skřípalo,“ uvedl Bohačík.

Přes okénka v defenzivě čeští hráči nedovolili soupeři dostat se na kontakt. Po zlepšené střelbě z větší vzdálenosti navýšili výhru na 19 bodů.

Dvoucifernou bodovou bilanci v utkání měli vedle Balvína také Bohačík (16), Satoranský (15) a Auda (11). Rozehrávač Chicaga Satoranský si připsal také osm asistencí.