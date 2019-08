Konec starých časů. Co znamená prohra basketbalistů USA po 13 letech

Poté, co Američané padli v Austrálii 94:98, skončila jejich 78 zápasů trvající vítězná šňůra na velkých mezinárodních akcích plus v přípravách na ně (USA prohrály loni v kvalifikaci o MS v duelu v Mexiku, ale tehdy měly podivný tým kompletně bez hráčů NBA, a tak se to do skvostné série právem nepočítá).

„Jestli jsem překvapený? To se nedá říct. Austrálie má obrovské kvality a její hráči z NBA ve svých týmech patří k těm lepším, či dokonce stěžejním. Ale je to stále příprava, nedával bych tomu takovou důležitost,“ líčí Tomáš Satoranský, největší osobnost české reprezentace.

Právě proti Česku zahájí USA už tuto neděli mistrovství světa. Mění se najednou něco?

„Vůbec nic. Naším sebevědomím to nijak neotřáslo,“ pronesl hvězdný křídelník Donovan Mitchell. Je logické, že po jednom nevydařeném vystoupení nepropadal depresi. Dalo by se namítnout, že šlo „jen“ o přátelák, navíc ve zvláštní kulise na fotbalovém stadionu před více než 50 tisíci diváky, že se Američané mohli srovnávat s časovým posunem, že... Dost!

Tohle se prostě normálně neděje. Staré časy skončily.

České naděje? To zase prr

Ani hokejisté Kanady či ragbisté Nového Zélandu už poslední dobou nemohli s jistotou vyhlašovat, že ovládnou nejlepší turnaje bez jediného zaváhání. Sport se v globálním věku vyrovnává, špička se neustále rozrůstá. Basketbal platil za výjimku: od potupné semifinálové prohry na MS 2006 ty nejlepší výběry NBA prostě jen a jen vítězily.

Často těsněji než v minulosti, ale vítězily. Letošní omluvenková pohroma před šampionátem v Číně ovšem jejich jindy hvězdné legie pročistila jako španělská chřipka.

„Netvrdím, že nejsou favority celého turnaje, ale je otázkou, jak se s touhle porážkou popasují,“ říká další český reprezentant Martin Kříž. „Jestli je to nakopne a ukážou, že to ostatní nebudou mít snadné, nebo jestli je to spíš vykolejí.“ Více bude známo v pondělí, od 9.30 českého času sehraje výběr USA generálku proti Kanadě, dalšímu těžkému kalibru světového basketbalu.

Aby bylo jasno: české šance na úspěch jsou pořád v rovině sportovního sci-fi. Američané pevně zůstávají mezi ústředními adepty na zlato, mají 12 hráčů z NBA. „Do toho, jestli se i nám může v utkání na mistrovství světa rýsovat větší naděje pro zápas s USA, bych se moc nezaplétal,“ říká rozumně Satoranský.

Češi do Číny nemíří jako tým z elity. Zato Řecko, Srbsko, Francie či právě Austrálie ano.

Ostatní vidí, že jsou hratelní

Aby jim USA odolaly, možná potřebují překopat zdánlivě výhodné pojetí 12 rovnocenných hráčů; chyběl jim tahoun, jakým byl za Australany Patty Mills, autor 30 bodů. Pro krizové pasáže by se jim hodili výraznější lídři, ale adepty mají.

Mitchell nastřílel v minulé sezoně průměrně 24 bodů na zápas, Kemba Walker téměř 26, Khris Middleton 18... Duel v Melbourne prohráli až v těsné koncovce, teprve se sehrávají. Rozhodně není řeč o žádném mužstvu v rozkladu. Bez šlechty NBA jen prostě nedominují.

„Po první porážce za 13 let je na ně už určitý tlak,“ soudí Kříž. „Jiné ambiciózní týmy vidí, že jsou hratelní a že se může stát cokoli.“

Pro Česko je podstatnější zprávou z víkendu to, že Japonsko, jejich druhý soupeř ve skupině, zdolalo silné Německo - ty Němce, jimž Satoranský a spol. jasně podlehli. I to potvrzuje, že Čína od soboty bude hostit nejspíš výsledkově hodně nevyzpytatelný turnaj.

Což se týká už i USA.