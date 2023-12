Slavia konečně zdolala Chomutov, USK dovolil třetímu TANY Brno jen 28 bodů

Basketbalistky USK Praha deklasovaly v lize v souboji prvního s třetím KP TANY Brno 101:28. Královopolský tým, který si ve čtvrtek vybojoval postup do play off FIBA EuroCupu a do Prahy nepřijel v plné síle, dal proti dlouholetému suverénovi domácí soutěže nejméně bodů ze všech týmů v dosavadním průběhu sezony.