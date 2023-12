Žabiny čeká v play off EuroCupu Besiktas, KP narazí na Montpellier

Play off druhé nejvýznamnější evropské soutěže se nelosuje, po skončení skupin se určí pořadí na 1. až 32. místě a podle klíče 1-32, 2-31 atd. se složí dvojice. Žabiny coby sedmnácté narazí na šestnáctý Besiktas, který s bilancí čtyř výher a dvou proher ovládl svoji skupinu. KP v žebříčku obsadilo 25. pozici, Lattes Montpellier osmou.

„Pikantní je, že v Montpellier hrávala naše trenérka Marcela Krämer. Francouzské týmy jsou všeobecně velmi silné, ale my jsme povzbuzeni historickým postupem do play off a svou kůži neprodáme lacino,“ řekl ČTK generální manažer KP Tany Richard Foltýn.

S respektem přistupují k soupeři i v Žabinách které jsou oproti Královu Poli mezinárodně mnohem ostřílenější. „Základní informace o klubu máme a věříme, že jich získáme daleko více, abychom se mohli na Besiktas připravit,“ sdělil ČTK generální manažer Žabin Radek Šír.

První zápasy mají termín 13. a 14. prosince, brněnské kluby pracují na dohodě, aby nešly proti sobě. Odvety venku budou 20., nebo 21. prosince.