Los semifinále poháru basketbalistů: Ústí hraje s Brnem a Kolín s Děčínem

„Osobně jsem neměl tým, který bych si vyloženě přál. Spíše jsem rád, že hrajeme hned úvodní utkání. Na Final Four se těšíme a věřím, že si na Královku najde cestu mnoho fanoušků a vytvoří skvělou atmosféru finálovému turnaji,“ uvedl v trenér Brňanů Lubomír Růžička v tiskové zprávě České basketbalové federace.

Ústí nad Labem se dělí v lize o třetí pozici s Pardubicemi. „Viděno ligovou tabulkou nám los přidělil nejtěžšího možného soupeře, ale pokud chceme Český pohár vyhrát, musíme stejně dvakrát zvítězit a je nám jedno, koho dostaneme do semifinále,“ uvedl kouč Ústí nad Labem Jan Šotnar.

Ondřej Šiška (vlevo) z Kolína přihrává v zápase s Kolínem, brání ho Martin Mach.

Loňský vítěz Opava stejně jako poražený finalista Nymburk ve Final Four chybějí a nejčerstvější finálovou zkušenost tak má Kolín, který v roce 2021 podlehl v boji o trofej Nymburku.

„S Děčínem máme v sezoně vyrovnanou bilanci, soupeř ukazuje svou kvalitu a po zásluze patří mezi aktuálně nejlepší týmy NBL. My chceme na neutrální půdě uspět za každou cenu. Věřím, že nás z Kolína přijede podpořit i početná fanouškovská skupina a že dokážeme Děčín porazit,“ prohlásil kapitán Středočechů Adam Číž.

„My jsme především rádi, že jsme se do Final Four dostali. Víme, že letos je po vypadnutí Nymburka velká šance postoupit i ze semifinále, takže to může být opravdu zajímavé. I po diskusi v kabině považujeme Kolín za jednu z nejlepších variant. Jsme za takový los velmi rádi a věřím, že se na soupeře dobře připravíme a budeme schopní přes něj postoupit do finále,“ konstatoval kapitán Děčína Tomáš Pomikálek.