Nechtěný odpadlík esem z lavičky. Jak veterán Anthony v NBA září ve zlaté

V lednu roku 2019 vyměnil Anthonyho Houston do Chicaga, které ho hned v dalším týdnu uvolnilo. Spekulovalo se o týmech, které by snad mohly mít zájem. Nikdo se však neozval...

Následovalo nekonečné čekání na novou smlouvu.

Tu dostal nejlepší střelec sezony 2006/2007 až po dlouhých deseti měsících, během kterých netušil, zda se do NBA vůbec ještě někdy vrátí.

„Týmy se nechtěly dostat do problému, kdy by musely řešit, jakou roli v týmu přijmu. Nikdo přitom nevěděl, jak nad tím přemýšlím já,“ vzpomínal Anthony s odstupem času na tehdejší patovou situaci.

Nakonec mu dal v listopadu šanci až zraněními zdecimovaný Portland. Ve „městě růží“ nejprve nastupovala bývalá hvězda Denveru a Knicks v základní sestavě, v další sezoně už ale přijala roli náhradníka.

Carmelo Anthony z Portlandu slaví během zápasu s Los Angeles Lakers.

Anthony přesvědčil.

Za dva roky v oregonském týmu dal jasně najevo, že na odpis není. Před letošní sezonou pak kývl na novou výzvu.

Přestoupil za parťákem LeBronem Jamesem do Los Angeles Lakers, kde by se snad konečně mohl přiblížit svému prvnímu prstenu pro vítěze NBA.

Přátelství obou hráčů sahá až k draftu do NBA v roce 2003, ve kterém byl z prvního místa vybrán právě James (Cleveland). Carmelo Anthony (Denver) neslavně spadl až na třetí místo za druhého Darka Miličiče (Detroit).

This Date in NBA History On this day in 2003, #NBA75 Team members @KingJames & @carmeloanthony each made their NBA debut!

O jejich spojenectví se od té doby mluvilo už několikrát. Vyšlo to ale až nyní.

„V průběhu let jsme to několikrát naťukávali: ‚Pojďme spolu hrát, udělejme tohle nebo tamto.‘ Potřeboval jsem ale vážně slyšet: ‚Potřebuju tě. Chci tě. Pojďme na to.‘ Předtím to bylo jen: ‚ Hele, myslím, že by to bylo super...,‘“ vyprávěl Anthony, co předcházelo jeho příchodu do nejúspěšnějšího celku v historii ligy.

Spolehlivost z lavičky

V přípravných zápasech nově poskládaný tým Lakers prohrál všech šest utkání. Jedním z mála pozitivních aspektů byl právě sedmatřicetiletý Anthony, který sbíral průměrně 11 bodů v devatenácti minutách na utkání.

Ani začátek sezony se celku z Los Angeles nevyvedl. Kádr posílený mimo jiné i o další veterány Russella Westbrooka, Trevora Arizu a Dwighta Howarda vstoupil do nového ročníku dvěma porážkami.

I ta třetí v mači proti Memphisu byla na spadnutí. Skvělým výkonem jí ale zabránil právě „Melo“, který v 28 minutách nasázel 28 bodů.

Assim foi a noite de Carmelo Anthony na vitória diante do Memphis Grizzlies: 28 pontos 6 bolas de três Cestinha do Lakers no jogo 9º maior pontuador da história da NBA

Povedený zápas ho posunul na devátou příčku tabulky střelců historie NBA, ve které přeskočil legendu Mosese Malonea. Na osmého Shaquilla O’Neala ztrácí více než tisíc bodů.

„Když někteří z mých kamarádů dosáhnou takových úspěchů, tak jim obvykle píšu, volám, nebo dám něco na sociální sítě. Tentokrát jsem to mohl udělat osobně, protože jsme spoluhráči. Proto je to pro mě výjimečné,“ řekl k úspěchu svého parťáka LeBron James, jemuž patří ve stejné tabulce třetí místo za Kareemem Abdulem-Jabbarem a Karlem Malonem.

I v dalších zápasech plnil Anthony svoji roli střelce z lavičky spolehlivě. Během sedmi utkání sbíral průměrně 17 bodů na zápas s úspěšností střelby 50 % z pole a ještě o něco vyšší z trojky.

„Je to sniper. Nepotřebuje moc prostoru a má rychlou spoušť,“ popisoval ho James. „To vytváří spoustu prostoru pro mě, Russe (Westbrooka) a Anthonyho (Davise),“ dodal LeBron.

Před dvěma lety korunoval redaktor ESPN Kirk Goldsberry Anthonyho titulem „poslední velký americký sólista“ (The last great American ball hog). Narážel tak na jeho pověstnou schopnost vytvářet si vlastní střely bez pomoci spoluhráčů.



I to stále umí, ale v posledních letech stále více spoléhá na tým. Ze šesti tříbodových pokusů, které v zápase průměrně vystřelí je podle statistik NBA hned pět z volných pozic. Jinými slovy, z Anthonyho se stal spolehlivý zakončovatel akcí.



„Melo se dokáže rychle rozstřílet. Když se rozjede a trefí dva koše za sebou, tak víme, že ho máme hledat, protože je v laufu,“ vyprávěl Davis.



Vydrží Anthonymu výkonnost po celou sezonu? Pokud se hvězdy Lakers srovnají samy se sebou, mohl by experiment v Los Angeles třeba i vyjít...

Tak to cítí i generální manažer Rob Pelinka: „V tomto celku se nachází nejvíce basketbalového talentu, co se kdy v nedávné minulosti v týmu sešlo. Ale bez správného myšlení je to k ničemu. A my to víme.“