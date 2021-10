Basketbalisté New Orleans v NBA opět prohráli, Satoranský dal tři body

Tomáš Satoranský se v NBA vrátil do sestavy New Orleans. Proti New York Knicks odehrál šestnáct minut, zaznamenal tři body a musel spolknout další neúspěch svého týmu, který doma prohrál 117:123 a v Západní konferenci je momentálně s bilancí 1-6 poslední. Další český basketbalista Vít Krejčí na soupisce Oklahomy chyběl.