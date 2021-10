Slibotechna Brooklyn, gamble od Lakers... Jaké příběhy v NBA sledovat

O roli záporáka si ještě před sezonou rázně řekl Ben Simmons, který byl v úterý vyhozen z tréninku Philadelphie.

Nechme ale jeho ságu na chvíli stranou. Jeviště NBA sice nekončí postranními čarami palubovky, ale podstatné je většinou naštěstí to, co se děje mezi nimi.

Lakers, Brooklyn, Dallas a hledání společné cesty

Sledovat Lakers se letos vyplatí. Hvězdami nabitá soupiska týmu z Los Angeles v sobě ukrývá v součtu 57 účastí na All-Star Game, což je nejvíce v historii ligy. Výčet úspěchů jednotlivců na Wikipedii je famózní, ukáže se to ale i na palubovce?



Najde k sobě soupiska, jejíž průměrný věk činí 30 let (nejvíce v lize), cestu?

Obočí zvedla především letní akvizice Russella Westbrooka. Dokáže si nově příchozí rozehrávač vyjít vstříc s LeBronem Jamesem? Oba mají rádi míč. Dokáže někdo ustoupit?

Když se do rovnice přidá ještě celá řada dalších posil, je jasné, že kouče Franka Vogela čeká obrovský úkol.

Russell Westbrook (0) z LA Lakers atakuje koš Sacramenta kolem Tristana Thompsona.

V Brooklynu se na letošní sezonu těší. Aby ne! Slibované trio Kevin Durant, James Harden a Kyrie Irving mělo svojí útočnou silou zdemolovat jakoukoliv obranu. Ale zůstává opět u slibů...

Tříhvězdičková zbraň je mimo provoz. Alespoň prozatím.

Irving se odmítá naočkovat a jelikož by se kvůli tomu nemohl plnohodnotně zapojit do tréninků a zápasů, tým ho suspendoval.

Situace se zatím zdá bezvýchodná. Bude na ostatní týmy stačit tandem Durant-Harden? V prvním sezonním mači proti obhájcům vítězství z Milwaukee to bylo málo.

Kevin Durant a James Harden nastupují k pátému utkání druhého kola play off NBA 2021 proti Milwaukee.

Rozdílná situace je v Dallasu. Tam o hlavní superstar není pochyb - Luka Dončič. Tým z Texasu ale potřebuje víc. Odpovědí by měl být Lotyš Kristaps Porzingis.

O jejich údajném nepřátelství se toho namluvilo v loňské sezoně hodně. Těžko ale v NBA rozlišovat „jedna paní povídala“ od relevantních informací. Lepší je zůstat na hřišti. A na něm se Porzingis v play off vypařil (13 bodů na zápas, 29 % z trojky). Aby Dallas uspěl, musí evropské duo fungovat. Porzingis potřebuje Dončiče stejně tak jako Dončič Porzingise.

Naplní konečně společný potenciál?



Kristaps Porzingis (vlevo) a Luka Dončič z Dallas Mavericks si udělali hezkou společnou fotku.

Počítejte s námi

Na Phoenix jako kdyby se trošku zapomínalo. Poražený finalista předešlého ročníku si přitom zaslouží přesný opak. Devin Booker působí jako veterán, nebylo mu přitom ještě 25 let. Další herní progres se očekává od mladíků Mikala Bridgese a Deandreho Aytona. Pokud se to podaří a velitel Chris Paul udrží výkonnost, je na místě brát Suns vážně.

Curry pálí po rekordech Hvězdě Golden State stačí v nové sezoně vstřelit 142 trojek, aby překonal absolutní rekord Raye Allena.

Do hry se chce vrátit i Golden State. Sláva Warriors v posledních letech chřadne, Stephen Curry je přitom stále na vrcholu formy. Kolem prosince by se měl po zranění vrátit na scénu parťák Klay Thompson. Dostanou se válečníci tam, kam patří?

O pozornost se po dlouhých letech hlásí i Chicago. Zach LaVine je po boku nových spoluhráčů připravený ukázat, že jeho čísla se mohou promítnou i do týmových úspěchů. K tomu by měli pomoct příchozí Lonzo Ball a DeMar DeRozan.

Zach LaVine (8) a Lonzo Ball (2) v dresech Chicago Bulls

Po devíti sezonách v Torontu změnil působiště Kyle Lowry. V Miami by měl být právě on tím chybějícím článkem, který postrčí finalisty z roku 2020 zpět do výšin.

Mladé pušky

Jayson Tatum zahájí svoji pátou sezonu, Trae Young a Luka Dončič vstoupí do čtvrté, Zion Williamson do třetí. Z nich všech už jsou dnes neoddiskutovatelné hvězdy.

Kdo z mladíků se k nim přidá?

Může to být například 14. muž draftu z roku 2018. Michael Porter Jr. v Denveru v loňské sezoně konečně dostal více prostoru a ukázal, proč byl kdysi na střední škole považován za nejlepšího hráče ve svém ročníku v celých Spojených státech. Loni sbíral průměrně 19 bodů na zápas při elitní úspěšnosti střelby (54 % z pole a 45 % z trojky). Kam svoji hru posune letos?

Michael Porter Jr. z Denveru oslavuje svou trojku.

Velký rozruch vzbudil nováčkovský rok LaMela Balla. Dvacetiletý rozehrávač Charlotte uchvátil cirkusovými asistencemi a nad očekávání slušnou střelbou. Bude ale někdy jeho jméno patřit do společnosti výše zmíněných?

Kdo převezme po Ballovi žezlo nejlepšího nováčka? Seznam kandidátů slibuje lítou bitvu. Ukáže jednička draftu Cade Cunningham v Detroitu, že srovnání s Dončičem jsou oprávněná? Druhý Jalen Green bude mít v Houstonu volnost, stejně tak i Evan Mobley v Clevelandu, Jalen Suggs v Orlandu nebo Josh Giddey v Oklahoma City. Kdo z nich to bude?