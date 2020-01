Basketbalisté Ústí zakončí kvapíkový týden bitvou s gigantem

„Je to jedinečná možnost pro všechny naše hráče poměřit síly s těmi nejlepšími hráči, kteří dokazují svou kvalitu nejen v domácí soutěži, kde tradičně dominují, ale letos také v Lize mistrů. Snad si tento basketbalový svátek nenechají ujít ani naši fanoušci a přijdou nás podpořit,“ doufá ústecký kouč Antonín Pištěcký před dnešním zápasem, který startuje ve Sportcentru Sluneta v 18 hodin.

V sobotu výhra v derby v Děčíně, v úterý porážka ve čtvrtfinále domácího poháru s Opavou, ve středu těsná prohra ve Vídni 95:102 ve čtvrtfinále Alpe Adria Cupu. Ta udržela Slunetu ve hře o Final 4, domácí odveta bude na programu začátkem února.

Teď se ovšem Ústí soustředí na poslední dvě domácí kola základní části NBL, po nichž se soutěž rozdělí na dvě části. Sluneta už si v předstihu zajistila postup do nadstavbové skupiny A1, kam se kvalifikují týmy na prvním až osmém místě.

„Ve skupině v A1 se bude bojovat o každý kousek podlahy, venku i doma. Výhry venku se budou počítat dvojnásob,“ uvědomuje si Pištěcký. Jen šest nejlepších si zajistí přímý postup do play off, sedmý a osmý tým musí do předkola.

„Po všech zkušenostech nemám vůbec žádný cíl. Snad jen ten, že budeme zkoušet vyhrávat, co půjde,“ říká trenér Pištěcký.

Zatímco Sluneta má poměrně pevnou pozici v elitní šestce, osmý Děčín bude muset o přímý postup ještě tvrdě bojovat. „Chceme se dostat do šestky, ale i kdyby se nepodařil, nic hrozného se neděje. Jdeme pomalu nahoru, ještě můžeme překvapit!“ je přesvědčený děčínský rozehrávač Ondřej Šiška.

Armex v sobotu nastoupí na palubovce USK Praha. „Musíme zastavit jejich trojkovou střelbu a ubránit Proletu, který nám v prvním vzájemném utkání dělal velké problémy,“ uvedl děčínský kouč Tomáš Grepl.