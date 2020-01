Strhující derby! A úspěch deseti zmoklých slepic z Ústí

Děčín - Ústí nad Labem 81:82 po prodloužení (18:23, 32:48, 53:66, 74:74, Pomikálek 25, Autrey 20, Šiška a Feštr po 12 - Svejcar 18, Houška 14, Čampara 12, Bažant 11, Brown a Pecka po 10), rivalové opět servírovali reklamu na basketbal, kterou by snad ani vyhlášení marketingoví experti nevymysleli.



„Hledat u nás na lavičce před prodloužením někoho s energií, pozitivně naladěného, bylo těžké. Sedělo tam deset zmoklých slepic. Ale ustáli jsme to díky vůli,“ ocenil ústecký kouč Antonín Pištěcký.

Sluneta vládla téměř celý čas dvouciferným rozdílem, a když zkraje 4. čtvrtiny utekla na +16, zdálo se být hotovo. Nebylo. Válečníci zapnuli agresivní obranu a soupeř jen zíral, jak jeho náskok hubne. A úplně ho vynuloval Američan Autrey, za posledních 72 vteřin trefil dvojku, trojku a dvojku a dorovnal na 74:74.



„Při vstupu do prodloužení by na nás nevsadil asi nikdo, Děčín byl na koni,“ pozoroval nejen ústecký křídelník Lukáš Bažant, jenže i Sluneta se obdivuhodně vzchopila a 5,9 vteřiny před koncem prodloužení zblízka rozhodl Houška. Autrey potom už nevystřelil a provinil se kroky.

„Prohrát v koncovce zamrzí, chyběl fakt kousek. Jako každý hráč bych chtěl derby vyhrát,“ pronesl děčínský křídelník Filip Kroutil, ovšem vicemistři derby nevyhráli už deset měsíců. Novým králem severu je Sluneta, v aktuální sezoně zvládla už dvě sousedské bitvy v lize a dvě v Alpském poháru. Další dvě pobaví fanoušky v nadstavbové skupině A1, která vypukne už za dvě kola.

Válečníci, kteří jsou s bilancí 9-11 na 8. místě, vědí, co zlepšit. Dlouho tápali a míče házeli konkurentům do ruky. „Zápas jsme si prohráli v 1. poločase, kdy jsme vyhořeli, absolutně jsme nezvládli útočnou fázi. Z toho pramenily velmi stupidní ztráty; bylo jich 13, hrůzostrašné číslo! Když míč hodíme do autu, nic moc se neděje, ale když jim do rychlého protiútoku, jsou to jednoduché koše,“ našel velepihu na děčínském výkonu trenér Tomáš Grepl.

Obrana, to teď vicemistra trápí. „Když za poločas nastřílíme 32 bodů, to mi stačí, ale nemůžeme jich 48 dostat. Byli jsme všude a nikde,“ vyčítal kouč Válečníků. „Ale za 2. půli musím klukům poděkovat.“

Děkovat mohl i jeho protějšek Pištěcký, byť tým poztrácel docela luxusní náskok. „Spíš než luxusní byl dobrý. Pracovali jsme celý zápas, na konci šlo o kombinaci mentálních výpadků, úbytku sil a špatných rozhodnutí. Narvaná hala dokázala domácí zbláznit, klobouk dolů,“ smekl trenér Pištěcký před 1 239 diváky v děčínském basketbalovém koloseu. „Jsme šťastní, tohle beru už jako zápas nadstavby a v ní se výhry z venku počítají dvakrát.“ Sluneta, kterou čeká v úterý domácí boj o pohárové Final 4 s Opavou, poskočila na 5. místo s bilancí 12-8.

Severočeské šlágry se už pravidelně mění v hitchcockovská dramata, v poslední době ovšem se smutným koncem pro Děčín. Na podzim Ústí explodovalo nadšením po střele Pecky z poslední sekundy, loni na jaře v Děčíně to samé díky ráně Svejcara s klaskonem, pár dní předtím bláznivé maratonské derby rozhodlo dokonce až třetí prodloužení.

Pro Ústí, samozřejmě.