Rozhodně bychom měli bojovat o play off, věří trenér ostravských basketbalistů

„Nebál bych se říct, že máme na play off,“ prohlásil ostravský pivot Filip Šmíd. „Vstup do sezony máme dobrý. Zápasy, které jsme doma potřebovali zvládnout, jsme vyhráli. Jen bychom ještě potřebovali uspět venku.“

Důležitý podle něj byl i sobotní domácí duel s posledním Jindřichovým Hradcem (98:81). Ostravští z deseti utkání ve čtyřech zvítězili.

„Mohlo to být o dvě výhry lepší,“ upozornil ostravský trenér Adam Choleva, který zatím není zcela spokojený s předváděnou hrou. „A také je škoda, že nám nevyšel příchod Devina Johnsona.“

Americký křídelník měl především zlepšit ostravskou střelbu. „Jenže nepředvedl to, co jsme od něj čekali. Přišel spíše na dovolenou než podávat nějaký výkon, a tak jsme se s ním rozešli,“ řekl Choleva.

Připustil, že případnou náhradu hledají. „Ale musí to být borec, o němž budeme vědět, že nás posílí,“ zdůraznil kouč. „Už nechceme nikoho zkoušet. Pokud nikdo takový na trhu nebude, tak do nějakých experimentů nepůjdeme.“

Přesto podle Šmída je už nynější kádr kvalitnější než ten předchozí.

„Vždycky jsme měli hodně mladých kluků, což furt platí, ale přišli i zkušení cizinci, kteří už něco odehráli,“ podotkl Filip Šmíd. „A zůstala tady i česká osa. Rozhodně bychom měli bojovat o play off.“

Velkou posilou je rozehrávač Emmanuel Ubilla, byť má momentálně menší svalové potíže. „Hodně nám pomáhá v důležitých fázích hry,“ řekl Šmíd.

Ostravští na Ubillovi oceňují pick-and-roll, tedy útočnou kombinaci, kdy jeden hráč cloní protivníka a druhý, který je s míčem, se zbaví obránce. „To dokáže výborně vyřešit,“ potvrdil rozehrávač Martin Nábělek, který si pochvaluje, že se od Ubilly může hodně naučit.

Co Ostravským chybí, aby na tom byli ještě lépe? „Větší soudržnost v obraně,“ má jasno Adam Choleva. „Tam máme velké díry a zatím si nerozumíme. Je to vesměs nový mančaft, takže v obraně, ale i v útoku se musíme více sehrát. Ještě bude nějakou dobu trvat, než si vše více sedne. Pak věřím, že zápasy, které jsme těsné prohráli v Brně a v Ústí, ale i doma s Pardubicemi, můžeme vyhrát, protože máme dostatek zkušených hráčů – Radukiće, Bohačíka, Šmída, Ubillu...“

Pivot Petr Bohačík potvrdil, že v obraně musejí zabrat. Leč oproti předchozím sezonám si pochvaluje, že na tréninku bývá až patnáct hráčů. „To tady dlouho nebylo. Konkurence i na tréninku se zvedla, což by nám mělo v zápasech pomoci. Když se mezi sebou na tréninku brání dva dorostenci, jak to tady bývalo, tak vám to tolik nedá jako v případě, že proti vám stojí třeba nějaký Američan. I to by nás mělo posunout,“ věří Bohačík.