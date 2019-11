Snad nepřijde nějaká krize, doufá opavské křídlo Švandrlík

„Přestože nám příprava nevyšla úplně podle představ, tak v lize si vše sedlo. Šířa (rozehrávač Jakub Šiřina – pozn. red.) tým táhne a my se mu snažíme sekundovat. Snad nepřijde nějaká krize,“ řekl opavský křídelník Jan Švandrlík po minulém vítězství nad silnými Svitavami 85:79.



Se Svitavami jste odehráli hodně vyrovnané utkání...

Byla to vydřená výhra. Na druhou stranu, diváci si zápas užili tím, že až do konce nebylo rozhodnuto. Tím ale nechci naše výborné výsledky zakřiknout. Přeji si, aby to tak pokračovalo a vše nám šlapalo jako dosud.

Co rozhodlo o vašem vítězství?

Šířa opět předvedl super výkon. Někteří jsme se k němu přidali. A když už byl unavený, tak jsme dokázali hrát tak, aby to nestálo jen na něm. Výborně jsme zvládli druhou čtvrtinu, ve které jsme soupeři odskočili.

Svitavští vás ale i poté hodně trápili.

Mají zkušený tým. Není lehké jim odskočit. Šli jsme do trháku, ale dokázali ho stáhnout. Důležité bylo, že jsme si pořád drželi náskok.

Vy jste si nedávno stěžoval, že se vám nedaří střelba z dálky. Proti Svitavám jste proměnil dva z šesti tříbodových pokusů. Už je to lepší?Něco mi tam spadlo, ale nemohu hned chtít všechno, dát třeba pět trojek. Snad mi to půjde jako dosud, a třeba to bude i lepší.



Po deseti kolech jste druzí za Nymburkem, ale váš trenér Petr Czudek říká, že to pořád není ono. Má pravdu?

(Usmívá se) Asi každý trenér není nikdy úplně spokojený. Zatím nám to ale jde. Silné soupeře jsme však měli doma, takže v další části soutěže to bude z tohoto pohledu těžší (v sobotu hraje Opava na hřišti Olomoucka – pozn. red.). Každopádně trenéra musíme poslouchat, aby to ono bylo.

Vnímáte, že se opět zvedá i zájem fanoušků o vaše zápasy?

Je to tím, že se nám daří a vyhráváme.