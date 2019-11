Jedna trojka, druhá. A opavští basketbalisté dál vítězí

„To druhé místo ještě nehraje takovou roli, podstatné bude až před play off,“ dodal pivot Opavanů Martin Gniadek.

„Pořád je to víceméně začátek sezony, ale každé utkání se počítá. My jsme do toho měli dát více. Přišlo mi, že jsme dneska o výhru ani nestáli,“ povzdechl si pardubický rozehrávač Tomáš Vyoral.

Opavští měli duel pod kontrolou. Rozhodující náskok získali ve druhé čtvrtině, a když parádně, šňůrou 8:0, vstoupili do té třetí, bylo o vítězi jasno. Ve 35. minutě po koši Šiřiny byl stav 61:31.

„Honza Švandrlík hned po přestávce trefil trojku. Na ni navázala další. Extrémně se nám dařilo z perimetru, na tom jsme stavěli,“ řekl Martin Gniadek. Domácí dali 14 trojek.

„Vstup do druhého poločasu byl z naší strany excelentní. Z toho se soupeř těžko zvedal,“ potvrdil opavský trenér Petr Czudek. „Mrzí mě ale určité pasáže, kdy jsme vypadli z koncentrace. Výrazně vedeme a najednou začneme panikařit v obraně i útoku. Navíc v sestavě, v níž byli zkušení hráči.“

Přesto Opavští výborně bránili, zejména v první půli, kdy dostali jen 27 bodů. „To byl hlavní faktor. Připravili jsme se na jejich útočné systémy, ubránili jsme jejich střelce a hlavně jsme zabránili jejich útočnému doskoku,“ těšilo Rostislava Dragouna.

„Nechali jsme Opavu rozjet a ta se pak těžce zastavuje,“ řekl pardubický Tomáš Vyoral. „Snad všichni její hráči nám dali trojku a my byli měkcí. V play off bychom s takovou hrou neměli šanci. Dneska nás prostě přejeli.“

Ostravě pomohl návrat Newkirka

Basketbalisté NH Ostrava porazili poslední Brno a mají před ním náskok dvou vítězství. „Jsem rád, že jsme zápas zvládli, protože nás posune o kousek dále,“ řekl ostravský trenér Peter Bálint. „Bylo to hodně útočné, ale obě družstva chtěla bránit. To nasazení tam bylo.“

Kouč si pochvaloval návrat rozehrávače Joshe Newkirka do sestavy. „Konečně jsme ho po zranění mohli zapojit do hry, což se ukázalo klíčové,“ uvedl Bálint. „Očekáváme od něj, že dá družstvu tvář, že najde ty správné pozice pro naše střelce a další hráče.“

Podle křídelníka Radka Pumprly byl hodně důležitý začátek. „Ten jsme chytili a také nám hodně pomohla úspěšnost trojek padesát procent, což bývá málokdy,“ dodal. Ostravští z 22 tříbodových pokusů dali jedenáct.