Nadstavba NBL kvůli covidu potrvá déle a mírně se změní play off

Kvůli řadě odložených zápasů v nadstavbové fázi ligy basketbalistů prodloužilo vedení soutěže termín pro dohrání dlouhodobé části sezony do 17. dubna. Znamená to dvoutýdenní posun a v důsledku toho se také částečně změní formát play off. Čtvrtfinále a semifinále se budou hrát na tři vítězství místo původně stanovených čtyř.