Vůkol covid: v Pardubicích řádí britská mutace, Opava je z nejhoršího venku

„V pátek ještě jdeme na testy, tak snad budou v pořádku,“ řekl opavský trenér Petr Czudek.

Zástupci klubů se v týdnu dohodli, že nadstavbovou část prodlouží o dva týdny, do 17. dubna, aby týmy stihly dohrát odložené duely. K tomu se čtvrtfinále a semifinále bude hrát na tři vítězné zápasy místo čtyř.

Opavský pivot Martin Gniadek debatuje s rozhodčím.

Formát předkola play off celků na sedmém až desátém místě zůstal nezměněný - mužstva odehrají dvě utkání a v případě stavu 1:1 rozhodne o postupujícím skóre. Tentýž bude i souboj o bronz. Finále je na dvě výhry.

Děčínu končí karanténa

Do soutěže se snad už brzy vrátí Děčín, v neděli mu končí covidová karanténa, do zápasového rytmu znovu naskočí v sobotu 27. března domácím zápasem proti Olomoucku. Válečníkům zbývá dohrát v nadstavbové skupině A2 ještě osm utkání, která musejí namačkat do tří týdnů.

Děčínská lavička slaví, vpravo kouč Tomáš Grepl, vedle něj asistent Matěj Anderle.

Děčínští hráči v době karantény mají online tréninky, které jim denně chystá kouč Tomáš Grepl. „Ty samozřejmě nemohou nahradit plnohodnotný tréninkový proces ani herní rytmus. Mohou však pomoci alespoň částečně udržet fyzickou kondici, která bude v nadcházejícím nabitém programu velmi potřebná,“ píše se na děčínském klubovém webu.

Ústí míří do čtvrtfinále

Mezitím Ústí kráčí za vítězstvím ve skupině A2, které by znamenalo výhodnější pozici pro play off. Sluneta by se ve čtvrtfinále vyhnula suverénovi Nymburku. Naposledy doma porazila Ostravu 108:74 a byla to už její čtvrtá výhra v řadě. „ Jsme rádi za další vítězství a všichni se teď musíme připravit na Hradec Králové, což pro nás bude stěžejní zápas,“ uvědomuje si ústecký trenér Jan Šotnar.

Ústecký basketbalista Lamb Autrey v zápase proti Děčínu

Královští Sokoli jsou totiž v nadstavbové skupině A2 v tabulce druzí, mají jen o jednu výhru méně než Ústí, ale zápas k dobru. Duel se hraje ve středu 24. března v Hradci Králové.

Pardubice sráží britská mutace

Pardubice jsou naopak dalším týmem, který během ligové nadstavby vyřadila ze hry koronavirová nákaza. Vedení soutěže odložilo nejbližší tři zápasy Východočechů.

Radovan Kouřil (vpravo) z Olomoucka útočí na ostravský koš kolem Justuse Alleyna.

Klub oznámil, že v jeho kádru se objevila britská mutace koronaviru. Celý tým je od začátku tohoto týdne v karanténě a příprava i zde pokračuje pouze online. Ve čtvrtek takto například hráči podle klubového webu absolvovali kruhový trénink.

Ostrava bez cizinců

NH Ostrava ve čtvrtek uvolnila posledního cizince ze svého kádru, nejlepšího střelce Justuse Alleyna. Kanaďan požádal, zda by se mohl z rodinných důvodů vrátit domů.

Už dříve odešli mladý slovenský křídelník Juraj Páleník, jehož se ujala Opava, a americký pivot Zane Waterman, který našel nové působiště v polském klubu Enea Bydgoszcz. Do Opavy zamířil v průběhu sezony také kapitán Petr Bohačík, naopak z Kolína se v průběhu roku vrátil Adam Urbánek.